En libertad los dos detenidos por disturbios en la Alhambra durante la jornada de huelga general

Piquetes en la Alhambra a favor de la huelga general. A 11 de noviembre de 2026, en Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada en funciones de guardia ha acordado la puesta en libertad de los dos detenidos en los incidentes ocurridos en el recinto de la Alhambra durante la jornada de huelga general. Los dos detenidos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.

Así lo han señalado fuentes judiciales, que precisan que la juez de guardia incoó un procedimiento judicial en el que ambos detenidos permanecen investigados por la presunta comisión de los delitos de desórdenes públicos, atentado y lesiones y coacciones a agentes de policía.

Los disturbios que acabaron con la detención de estas dos personas tuvieron lugar a primera hora de la jornada de huelga de este pasado miércoles, 11 de noviembre, cuando piquetes permanecían junto a las taquillas en la entrada del recinto monumental.

Según informó la Policía Nacional dos trabajadores solicitaron apoyo de los agentes para poder acceder a sus puestos de trabajo en la Alhambra. Fue al realizar un pasillo cuando hubo disturbios e intentos de agresión que motivaron una carga policial y desembocaron en la detención de estas dos personas que finalmente han quedado en libertad.