La huelga del 11N deja once detenidos en Andalucía, cuatro en Málaga y Almería y tres en Granada

Un momento del piquete/manifestación convocado a las 12.15 del 11N a su paso por la calle Colón - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

MADRID/SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general del 11 de noviembre (11N), convocada en demanda de un mayor acceso a la vivienda y mejoras salariales, se ha saldado con 53 detenidos y 1.044 incidencias en el conjunto de España, según el balance del Ministerio del Interior, con datos recopilados hasta las 20,00 horas. Del total de arrestos, once se han producido en Andalucía: cuatro en Málaga, cuatro en Almería y tres en Granada.

En concreto, la Policía Nacional y la Guardia Civil han practicado 39 detenciones. Madrid concentra 15 arrestos, seguida de Andalucía, con once, y la Comunitat Valenciana, con siete --cinco en Valencia, uno en Castellón y otro en Alicante--. Además, se han registrado dos detenciones en Zamora y una en cada una de estas provincias: Navarra, Valladolid, La Rioja y A Coruña.

Las cifras recopiladas por el Ministerio del Interior entre las 22.00 horas del martes y las 20.00 horas del 11N no incluyen detenciones en Cataluña ni País Vasco, de las que han dado cuenta sus policías autonómicas.

Los Mossos d'Esquadra han informado de un arrestado en Barcelona por quemar contenedores. Tras finalizar la manifestación convocada por los sindicatos por la tarde, grupos de personas han roto escaparates de tiendas del paseo de Gràcia de Barcelona, quemado contenedores y han lanzado pirotecnia contra los agentes.

En el caso del País Vasco, la Ertzaintza ha facilitado un balance con 13 detenidos, así como tres investigados y más de 150 identificados.

QUEJAS POR "VIOLENCIA POLICIAL"

La huelga convocada a favor del derecho a la vivienda, la mejora salarial y la defensa de los servicios públicos ha dejado momentos de tensión y quejas por "violencia policial", como la denunciada por los sindicatos tras el uso de gas pimienta contra los piquetes que acudieron de madrugada a Mercamadrid o en el Metro de Granada.

Tanto Frente Amplio como Podemos han reclamado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que había dado instrucciones de evitar "piquetes que utilicen la violencia". IU también ha censurado el "exceso de violencia" en las intervenciones policiales contra piquetes y sindicalistas.

Valencia y Madrid han sido otros de los puntos con mayor tensión entre policías y manifestantes. Los 'antidisturbios' de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se han desplegado en zonas como la Gran Vía, en el centro de la capital, donde algunos comercios han cerrado en previsión de posibles altercados. La protesta en este punto de la capital se ha saldado con dos detenidos por atentado a agente de la autoridad por la mañana.

Otras detenciones se han realizado por la quema de contenedores y pintadas, como ha ocurrido en Málaga con cuatro arrestados, o por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad, con un detenido en La Rioja.

Varios partidos de izquierda se han sumado a las críticas al denunciar la "represión policial inaceptable", señalando que había huelguistas que han sido "agredidos, multados y detenidos de manera injustificada".

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó una instrucción para que las direcciones generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil planificaran los dispositivos necesarios que permita las protestas en el marco de la huelga general, pero impidiendo barricadas o "piquetes que utilicen la violencia".

En concreto, Interior había ordenado que se garantizara la seguridad en infraestructuras críticas, así como en polígonos industriales, mercados centrales de abastecimiento o pequeños establecimientos comerciales.