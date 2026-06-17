En libertad provisional el investigado por el atropello mortal de una joven en Puente Genil (Córdoba) en 2024

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en Puente Genil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puente Genil ha dictado un auto el viernes pasado acordando la puesta en libertad provisional bajo fianza de 3.000 euros del investigado que se encontraba en prisión desde finales de enero de 2025 por atropellar mortalmente con su coche a una joven de 24 años en dicho municipio cordobés en noviembre de 2024.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y han adelantado Puente Genil OK y 'Cordópolis', el varón ha abonado dicha fianza y se le han impuesto como medidas cautelares la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte, la prohibición de residir y acudir a Puente Genil y la comparecencia 'apud acta' en sede judicial todos los lunes.

Asimismo, desde el Alto Tribunal regional han precisado que desde el momento en que tuvo la condición de investigado tiene además intervenido el permiso de conducir, al tiempo que han señalado que fue su defensa la que solicitó la puesta en libertad provisional.

En concreto, los hechos ocurrieron la tarde del domingo 3 de noviembre de 2024, cuando la víctima fue atropellada por un coche que se dio a la fuga. Tras meses de investigación entre la Guardia Civil y la Policía Local, en la que se analizó el vehículo localizado en la provincia de Sevilla, los agentes detuvieron al presunto autor el día 28 de enero de 2025.

En su primera comparecencia ante el juez, se decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, atribuyéndole inicialmente la supuesta comisión de delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y conducción temeraria.