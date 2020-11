Las librerías de Andalucía cerrarán a las 18,00 horas por "responsabilidad" y "solidaridad"

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Librerías (FAL) ha agradecido este miércoles a la Junta de Andalucía que las librerías hayan sido consideradas esenciales y que, por esta razón, puedan permanecer abiertas en la ciudad de Granada, pero que por "responsabilidad y solidaridad" con el resto de comercios no pedirán el cambio del horario que marca el último Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por lo que cerrarán a las 18,00 horas.

Así, en un comunicado de prensa, han indicado que según el BOJA publicado el pasado 8 de noviembre y "sin por ello dejar de lado su carácter de esenciales", las librerías no entraban en la categoría de establecimientos que tuvieran permitido abrir a partir de las 18,00 horas y que tras unas primeras horas de "confusión" en este sentido y tras conversaciones con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, la Federación Andaluza de Librerías ha decidido no exigir ningún cambio "y no desmarcarse de otros comercios en el horario de cierre".

En este sentido, el presidente de la Federación Andaluza de Librerías (FAL), Juan García Villadeamigo, ha subrayado que las empresas del sector están "muy agradecidas" a la Junta de Andalucía por considerarlas esenciales, "algo que están pidiendo muchas compañeras en otros lugares de España y Europa", y por "su actitud de cooperación y escucha".

A pesar de ello, ha apuntado que, "por solidaridad con otros pequeños comercios" con los que comparten las calles de los barrios y municipios y sobre todo, por sumarse "de la mejor manera posible al esfuerzo colectivo para frenar la pandemia", consideran que es "mejor" atenerse a la norma actual y cerrar a las 18.00 horas.

Igualmente, ha añadido que ante un cierre total, como el de Granada, sí consideran que son "de primera necesidad" y que deben permanecer abiertas, pero que en el resto de provincias pueden atender a sus clientes, aunque sea en horario reducido, y no creen "necesario ni oportuno ir más allá".

No obstante, García Villadeamigo ha destacado que las librerías están haciendo estos días "grandes esfuerzos" por organizarse y adaptarse a las nuevas circunstancias "y ofrecer el mejor servicio a los lectores". En este sentido, muchas de ellas están modificando sus horarios bien hacia la jornada continua (de 10 a 18 horas) o bien adelantando la apertura de la tarde.