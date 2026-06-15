Un libro recopila las actuaciones más destacadas impulsadas por la Diputación de Granada en los últimos diez años

Presentación del libro 'Arquitecturas 2015-2025'. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Obras Públicas y Vivienda de la Diputación de Granada, José Ramón Jiménez, ha presentado el libro 'Arquitecturas 2015-2025', un compendio de algunas de las obras más importantes de arquitectura realizadas durante los últimos diez años por la Delegación de Obras Públicas y Vivienda.

La edición, con una tirada de 500 ejemplares en papel y disponible también en formato digital, reúne un total de 26 proyectos representativos de las más de 500 intervenciones desarrolladas por la Diputación de Granada en este periodo.

La mayoría de las actuaciones recogidas han sido redactadas y dirigidas por personal técnico propio de la institución, contando también con colaboraciones puntuales de profesionales externos.

Jiménez ha señalado que "este libro es el reflejo de una forma de trabajar basada en la colaboración con los ayuntamientos y en el compromiso permanente de la Diputación con los municipios de la provincia".

"Cada uno de los proyectos recogidos en esta publicación responde a necesidades reales de la ciudadanía y demuestra cómo la arquitectura y la planificación pública pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas", ha agregado.

Además, el diputado ha destacado que "la Diputación de Granada tiene una responsabilidad fundamental en el equilibrio territorial de la provincia, especialmente en los municipios de menor tamaño" y "muchas de las actuaciones recogidas en esta publicación difícilmente podrían haberse llevado a cabo sin el apoyo técnico y económico de la institución provincial".

Por eso, "este libro pone en valor una década de inversiones que han contribuido a generar oportunidades, fijar población y mejorar los servicios públicos en nuestros pueblos".

SOBRE EL LIBRO

El libro organiza las obras seleccionadas en cuatro grandes bloques temáticos --equipamiento público, espacios públicos, rehabilitación y obra civil e infraestructuras-- ofreciendo una visión global de la diversidad de actuaciones desarrolladas por la Diputación en toda la provincia y de la capacidad de la arquitectura para mejorar la vida de las personas y fortalecer los servicios públicos.

El apartado más amplio está dedicado al equipamiento público y reúne 17 actuaciones que abarcan usos tan diversos como instalaciones deportivas, edificios administrativos, centros culturales o parques de bomberos.

Entre ellas destacan el Pabellón Deportivo de Pulianas, el Centro de Estancia Diurna de Restábal, el Gimnasio de Puebla de Don Fadrique, el Centro Polivalente de Villanueva Mesía, el Hangar de Bomberos de Baza, el Ayuntamiento de Cájar o el Clúster Empresarial de Padul, entre otras actuaciones distribuidas por distintos municipios de la provincia.

La publicación también recoge proyectos de puesta en valor de espacios públicos, como el Parque Rafael Alberti de Santa Fe o el Mirador Panorámico de Mairena, en Nevada.

También, actuaciones de rehabilitación, restauración y conservación patrimonial, entre las que se encuentran la Torre de Romilla, en Chauchina, el Pilar de los Caños de Freila o la Casa Cuna de los Centros Sociales de Diputación en Ogíjares.

A ello se suman obras de infraestructura representadas por la pasarela peatonal de Jolúcar, en Torrenueva Costa, ejemplo de cómo las infraestructuras pueden contribuir a generar paisaje, actividad económica y recursos turísticos.