Licitado por 80.000 euros el contrato para implantar en la ciudad de Jaén el método CER de gestión de colonias felinas

Gatos de una colonia felina de Jaén capital - EUROPA PRESS

JAÉN 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha sacado a licitación el contrato para la implantación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno) como sistema de gestión y control de las colonias felinas del municipio. Este proyecto, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 80.000 euros (IVA incluido), permitirá desarrollar de forma integral el Programa Municipal de Gestión de Colonias Felinas aprobado por el Consistorio.

El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con la posibilidad de prorrogarse hasta un máximo de cuatro años. La prestación del servicio se desarrollará en todo el término municipal a través de un equipo veterinario especializado que se encargará de ejecutar las actuaciones previstas en el programa, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Con esta iniciativa, la administración local busca consolidar un modelo de gestión basado en el bienestar animal, la protección de la salud pública y la convivencia ciudadana, al tiempo que responde al cumplimiento de la normativa vigente.

En concreto, la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales obliga a las administraciones locales a implantar métodos éticos de control poblacional de animales abandonados o sin propietario conocido, reconociendo el método CER como la herramienta adecuada para ello.

Entre las actuaciones contempladas en el pliego se encuentran la captura de los animales, su exploración clínica, esterilización, identificación mediante microchip, marcaje auricular, vacunación frente a la rabia, desparasitación e inscripción en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA). Asimismo, el contrato incluye la elaboración de informes veterinarios y la actualización permanente del censo municipal de colonias felinas.

El servicio también incorporará el seguimiento sanitario periódico de las colonias autorizadas, la atención veterinaria de animales enfermos o heridos, la asistencia en casos urgentes, la gestión de gatos fallecidos y el asesoramiento técnico al propio Ayuntamiento para la correcta implantación, desarrollo y evaluación del programa.

La ejecución de este contrato permitirá realizar alrededor de 245 intervenciones veterinarias al año. De igual modo, se llevarán a cabo visitas de seguimiento a las colonias registradas, se mantendrá actualizado el registro municipal y se reforzará la coordinación entre el Ayuntamiento, los profesionales veterinarios y las personas colaboradoras acreditadas para el cuidado de los gatos comunitarios.

Desde el Consistorio jiennense se ha justificado la duración plurianual de este contrato debido a que el método CER requiere de continuidad para alcanzar resultados efectivos. La esterilización sistemática y el seguimiento permanente permiten reducir de forma progresiva la población de gatos comunitarios, mejorar su estado sanitario y evitar que su elevada capacidad reproductiva revierta los avances conseguidos.

Las empresas que estén interesadas en concurrir a este proceso de licitación podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 11 de agosto a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.