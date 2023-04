La líder de Podemos Andalucía rechaza "lecciones de generosidad" de Sumar y acusar a su partido de "romper la unidad"

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha rechazado "lecciones de unidad y generosidad" por parte del proyecto Sumar que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, así como que se acuse a su partido de "romper la unidad" de la izquierda al no incorporarse por ahora a dicha plataforma de la también ministra de Trabajo.

Son reflexiones que la también diputada nacional de Unidas Podemos por Córdoba ha venido a trasladar a través de un 'hilo' publicado en su cuenta de Twitter en las últimas horas tras el acto en el que Yolanda Díaz confirmó este domingo que aspiraba a ser candidata a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales al frente del proyecto Sumar.

Martina Velarde ha reivindicado que ella ha buscado "siempre" la unidad, pero "eso es una cosa y otra las palabras, que solo son palabras, o que luego no se cumplen", apostilla en su hilo en dicha red social, consultado por Europa Press, donde la líder autonómica de Podemos se compromete a "seguir trabajando como siempre por la unidad de cara al 28 M --28 de mayo, fecha de las próximas elecciones locales-- en mi ciudad y en las siete provincias restantes en Andalucía".

En esa línea, asevera que "nadie me va a dar lecciones de unidad, ni desde Madrid, ni Valencia, ni de quien hoy no quiere unidad para el 28M, ni la quisieron en 2019 o en 2021".

De igual modo, Martina Velarde defiende que "estaría bien que se hiciese un análisis sin sesgos ni relatos, contando el por qué hay partidos que sólo concurren en unidad donde no tienen nada, y no quieren unidad donde ya tienen algo", así como de "por qué no se les pide unidad, ni se les culpabiliza de romper la izquierda".

"¿No rompen la unidad? ¿no rompen la izquierda? No, en el mundo al revés, la rompe Podemos porque quiere unidad y otros han decidido que ahora no toca. Podemos debe callarse ahora y abrazar muy muy fuerte "la unidad" para las futuras generales porque la unidad es megaimportante", critica Martina Velarde en su sucesión de comentarios.

De igual modo, la secretaria general de Podemos Andalucía dedica un apartado de sus reflexiones a la palabra "generosidad", para reivindicar que ella entiende que esa aspiración se logra al "haber roto el bipartidismo, haber cambiado la política de este país después de 40 años, y sumar a otros actores políticos en ese cambio, que alguien tuvo que liderar contra vientos y mareas".

Martina Velarde reivindica así la tarea de Podemos bajo el liderazgo de Pablo Iglesias, y remarca que su partido sumó a otros actores políticos "cuando estábamos en toda la pompa, cuánto teníamos 70 diputados y otras formaciones dos".

Además, defiende que, para ella, generosidad es "pelear por entrar al gobierno y que la fuerza mayoritaria de cinco ministerios se quede solo con dos, y además incorpore a personas de otras formaciones políticas en sus ministerios", cuando, según apostilla, "no hay nadie de Podemos aportando en los otros tres ministerios".

"Para mí, la generosidad es hacer reuniones de grupo del espacio que lideras para tomar decisiones coordinadas, ejercer los liderazgos en momentos difíciles, aunando", agrega Martina Velarde, que también defiende que, para ella, ese concepto "es irte cuando crees que no sumas y depositar toda tu confianza en alguien que no es ni de tu partido", en alusión velada a la renuncia de Pablo Iglesias al liderazgo de Podemos en 2021 y a su decisión de promover entonces a Yolanda Díaz como referente nacional de Unidas Podemos de cara a las siguientes elecciones generales.

También en alusión al que fuera secretario general de Podemos, pero sin nombrarlo, Martina Velarde comenta que, para ella, generosidad es "soportar más de un año el acoso en tu casa, a tus hijos, por haberte enfrentado a los poderosos para que dejen de pisar a nuestra gente", y es "resistir a las cloacas del estado, mediática y judiciales para salvaguardar todo un espacio construido, con mucha soledad y con muchos silencios que suenan como verdaderos truenos que te atraviesan".

"Generosidad significa ser generoso, pero justo cuando te va bien las cosas, no cuando tienes que sobrevivir", sentencia Martina Velarde antes de remarcar que "eso y mucho más hizo y hace Podemos", un partido que, según abunda, "fue tan generoso que en alza, no se presentó a las elecciones municipales de Madrid, y le hizo a (Manuela) Carmena una campaña sin precedentes que la hizo alcaldesa", y que "fue tan generoso que puso recursos, militancia y un equipo a (Íñigo) Errejón para ganar la asamblea de Madrid".

SOBRE SUMAR: "HOY NO EMPIEZA NADA, PORQUE TODO EMPEZÓ EN ANDALUCÍA"

"Nadie me va a dar lecciones de generosidad", sigue advirtiendo la líder de Podemos Andalucía, quien también avisa, en alusión a Yolanda Díaz sin nombrarla, que no van a convencerle de que "hoy empieza todo". "No puede haber una enmienda a la totalidad a todo trabajo hecho y a todos los cambios que hemos traído a este país", agrega antes de apostillar, respecto a Sumar, que "hoy no empieza nada, porque todo empezó en Andalucía".

Finalmente, Martina Velarde concluye justificando que no se sume aún "a un proyecto que desconozco", en referencia a Sumar, y defendiendo que ella se unió a Podemos "por la transparencia y por los objetivos que se marcaban de forma clara y con verdades a la cara".

"Poner tu tiempo, tu conciliación, tu trabajo en un proyecto está muy bien si sabes el por qué y para qué. Sumar voluntades está bien, pero hay que sumar proyectos, atar bien qué país queremos y hasta donde estamos dispuestas a resistir, a llegar", abunda la dirigente andaluza antes de zanjar que ella está "en Podemos porque no le debe nada a nadie, porque es valiente y porque no tiene miedo", y de sentenciar que "unidad y generosidad, sí, pero de ida y vuelta".