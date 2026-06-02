Líderes y partidos de la oposición trasladan sus condolencias por la muerte del consejero Gómez Villamandos

Archivo - El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, interviene en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Líderes y representantes de los partidos de la oposición en Andalucía al Gobierno del PP-A han trasladado a través de redes sociales mensajes de pésame y condolencias por el fallecimiento del consejero en funciones de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, quien ha muerto este martes en Córdoba a los 63 años de edad víctima de una enfermedad.

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha dicho que recibe "con pesar" esta noticia, y en un apunte en su cuenta en la red social 'X' ha trasladado su "cariño y respeto" para la "familia y allegados" de Gómez Villamandos.

El PSOE de Córdoba, provincia por la que Gómez Villamandos concurrió a las recientes elecciones andaluzas del 17 de mayo desde el número 7 de la lista del PP, ha publicado un comentario en su cuenta de 'X' en el que señala que ha recibido la noticia del fallecimiento del que fuera también rector de la Universidad de Córdoba (UCO) "con profunda tristeza", y transmite su "más sincero pésame a su familia, amigos y a toda la comunidad" de la UCO.

La eurodiputada del PSOE Lina Gálvez, que fue consejera de Universidad y Conocimiento durante la etapa de Susana Díaz como presidenta de la Junta, también se ha hecho eco de este fallecimiento en su cuenta de 'X' para trasladar su "pésame a la familia y amigos" de José Carlos Gómez Villamandos.

"Siempre recordaré los años y la de horas que trabajamos juntos como vicerrectores de postgrado desarrollando el EEES --Espacio Europeo de Educación Superior-- en Andalucía", ha añadido, y ha cerrado su comentario indicando que se queda "con todos esos buenos momentos".

Desde Vox Andalucía han querido también expresar sus "condolencias por el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos" en un apunte en la misma red social en el que el partido que lidera Manuel Gavira en esta comunidad añade que acompañan "en el dolor a su familia, seres queridos y compañeros", a quienes trasladan su "más sentido pésame".

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha enviado "un fuerte abrazo" a los familiares del consejero, así como a los miembros del Ejecutivo andaluz a través de una publicación en la red social 'X'.

Y en esta misma línea se ha expresado el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a las elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, en otro apunte en 'X' en el que también envía "un abrazo a sus familiares y al Gobierno andaluz".