Las ligas municipales de Granada capital alcanzan los 3.332 participantes y 238 equipos inscritos

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Concejalía de Deportes, ha presentado este jueves las cifras oficiales de participación en las ligas municipales y en el conjunto de modalidades que integran los XXXIX Juegos Deportivos Municipales, que reunirán a 3.332 deportistas y 238 equipos inscritos.

En total, las competiciones y actividades programadas para la nueva temporada reunirán a 3.332 deportistas en las ligas de baloncesto, fútbol sala y voleibol, a los que se suman varios miles más en disciplinas como gimnasia rítmica, gimnasia acrobática, parkour, orientación, ajedrez, tenis de mesa, pádel, patinaje, Sistemas de Luchas Orientales en Competición (SLOC), balonmano, tiro con arco y pickleball, configurando uno de los calendarios deportivos más amplios y participativos de los últimos años.

El concejal de Deportes de Granada, Jorge Iglesias, ha destacado durante la presentación "el crecimiento sostenido del deporte base en la ciudad y el compromiso ejemplar de clubes, centros educativos y familias, que sitúan a Granada como un referente nacional en actividad física y formación deportiva".

En el caso del baloncesto, la temporada 2025/2026 contará con 121 equipos y 1.694 jugadores, desde baby basket hasta categoría senior. Iglesias ha subrayado que "el baloncesto continúa siendo una de las principales locomotoras del deporte municipal", con especial protagonismo en benjamín, alevín e infantil masculino, que reúnen los grupos más numerosos. A lo largo de la primera fase se disputarán más de 800 partidos, antes de avanzar a octavos, cuartos, semifinales y finales en función de cada categoría.

En fútbol sala, también correspondiente a la temporada 2025/2026, la participación será igualmente muy elevada, con 106 equipos y 1.484 deportistas, especialmente concentrados en las categorías benjamín y alevín masculino. La competición afrontará cerca de 700 encuentros en su primera fase, una cifra que confirma el dinamismo y la estabilidad de esta modalidad.

Por su parte, el voleibol de la temporada 2024/2025 sumará once equipos y 154 jugadores, principalmente en las categorías infantil y cadete-juvenil femenino, una modalidad que, tal como señaló el concejal, "sigue creciendo año tras año, especialmente entre las chicas, consolidándose como una alternativa deportiva cada vez más demandada".

Además de las tres grandes ligas municipales, la programación de los Juegos Deportivos Municipales se completa con una extensa oferta de modalidades complementarias que amplían aún más la participación. La gimnasia rítmica celebrará un trofeo con alrededor de 1.500 participantes, mientras que la gimnasia acrobática y el parkour contarán también con un trofeo cada uno y una participación estimada de 150 deportistas por modalidad.

La orientación desarrollará una liga en parques públicos con cinco jornadas y en torno a 300 participantes por parque, mientras que el ajedrez y el tenis de mesa organizarán ligas de tres encuentros con aproximadamente 120 jugadores por jornada.

El pádel mantendrá una liga de aficionados con una jornada mensual, el patinaje celebrará dos torneos con unos 100 participantes cada uno, y disciplinas como SLOC, balonmano, tiro con arco o pickleball ofrecerán distintos encuentros y trofeos de promoción, todos ellos orientados a la iniciación, el aprendizaje y la dinamización deportiva en distintos barrios de la ciudad.

Iglesias ha remarcado que estas cifras y el amplio abanico de modalidades reflejan "el excelente momento que vive el deporte en Granada, con actividades que no solo baten récords, sino que cumplen una función educativa, social y de salud fundamental para miles de familias".

El concejal ha añadido que el Ayuntamiento seguirá trabajando para "mejorar instalaciones, optimizar calendarios y garantizar competiciones de calidad, seguras, inclusivas y formativas". Las diferentes ligas iniciarán sus primeras fases en las próximas semanas, dando comienzo a una nueva temporada que llenará las instalaciones municipales de actividad, convivencia y deporte en todas sus dimensiones.