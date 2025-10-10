Lina Gálvez (PSOE) llama a la Comisión Europea a pronunciarse por el caso de "mamografías sin resultado" en Andalucía

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada socialista y presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento europeo, Lina Gálvez, ha pedido a la Comisión Europea que "se pronuncie" sobre el caso de las "más de 2.000 mujeres andaluzas que no han recibido los resultados de sus mamografías, quedando en una situación de incertidumbre que pone en grave riesgo su salud".

Así lo ha señalado la eurodiputada del PSOE en un comunicado difundido este viernes en el que ha subrayado que, "entre estos casos, hay mujeres con cáncer que no han tenido confirmación diagnóstica y, por lo tanto, no han podido empezar un tratamiento a tiempo que les puede salvar la vida".

Desde el grupo de Socialistas en el Parlamento europeo se han referido así a este "escándalo denunciado por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama)", que "pone de manifiesto el deterioro del sistema público de salud andaluz y las graves consecuencias que puede tener la falta de comunicación y seguimiento en diagnósticos tan sensibles como los de cáncer de mama".

Gálvez ha puesto de relieve que el Parlamento europeo acaba de aprobar la Declaración de Principios para una sociedad igualitaria en materia de género, parte de la 'Hoja de Ruta de los Derechos de las Mujeres' presentada por la Comisión Europea.

Este marco, según ha agregado, establece la "obligación de garantizar los más altos estándares de salud para las mujeres", mediante investigación médica, ensayos clínicos, diagnósticos y tratamientos sensibles al género.

La eurodiputada socialista ha subrayado que "estamos ante un caso que atenta contra los derechos fundamentales y la salud de miles de mujeres", y "la Comisión Europea no puede permanecer al margen". "Es necesario que se analicen los hechos, se exijan responsabilidades y se adopten medidas para que algo así no vuelva a ocurrir ni en Andalucía ni en ningún lugar de Europa", ha añadido.

En la pregunta que ha dirigido a la Comisión Europea, Lina Gálvez solicita a dicho organismo que "aclare qué acciones puede emprender para garantizar los derechos y la salud de las mujeres afectadas, así como para reforzar los mecanismos de control y supervisión en los servicios públicos de diagnóstico y detección precoz del cáncer".