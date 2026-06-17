Linares (Jaén) aborda líneas de colaboración con la Junta para impulsar su Concurso Nacional de Tarantas

Reunión con la consejera de Cultura, Patricia del Pozo - AYUNTAMIENTO DE LINARES

JAÉN 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) ha abordado con la Consejería de Cultura posibles líneas de colaboración y apoyo institucional para dar un impulso al Concurso Nacional de Tarantas Ciudad de Linares en su 60ª edición

Para ello, la alcaldesa de la ciudad, Auxi del Olmo, acompañada por la concejala-delegada de Cultura, Susana Ferrer, ha mantenido una reunión de trabajo en Sevilla con la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo.

También han participado en el encuentro el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, y el secretario general de Innovación Cultural y Museos, José Ángel Vélez.

La alcaldesa ha apuntado que la celebración de la 60ª edición del Concurso Nacional de Tarantas Ciudad de Linares constituye "una efeméride muy especial que supone un hito para uno de los certámenes flamencos más emblemáticos de España".

Asimismo, el encuentro ha servido también para compartir y poner sobre la mesa otros proyectos e iniciativas vinculados a la cultura de la ciudad, junto a diferentes conmemoraciones y eventos que marcarán la agenda cultural de Linares en los próximos meses.

Tras el encuentro, Del Olmo ha destacado que "la cercanía, la atención y la voluntad de colaboración sigue patente en el Gobierno de la Junta de Andalucía". Ha añadido que ha sido una reunión "muy positiva", en la que han podido trasladar las propuestas y proyectos para Linares, y en la que han "encontrado receptividad y compromiso para seguir trabajando conjuntamente en beneficio de la cultura de nuestra ciudad".

En esa línea, la dirigente municipal ha apuntado que desde el Ayuntamiento de Linares se apuesta por "reforzar" la colaboración institucional con la Junta de Andalucía para "impulsar diferentes proyectos que contribuyan a poner en valor el patrimonio, la identidad y la riqueza cultural que atesora nuestra ciudad".