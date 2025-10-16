Linares (Jaén) acogerá el 22 de octubre una jornada sobre las telecomunicaciones en defensa

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Politécnica Superior (EPS), de Linares (Jaén), acogerá el 22 de octubre la Jornada 'Las telecomunicaciones en la defensa: Guerra Electrónica y Ciberguerra en el siglo XXI'.

Organizada por el Departamento de Ingeniería de Telecomunicación, tiene como objetivo dar a conocer las tecnologías empleadas en la defensa en España, sobre todo en el ámbito de las telecomunicaciones, según ha informado este jueves la Universidad de Jaén.

Igualmente, pretende trasladar las "múltiples salidas profesionales" para los titulados de grados y máster de telecomunicación, así como de otras ingenierías de la UJA "en un sector como es la defensa, que demanda profesionales formados y con ganas de desarrollar su carrera profesional".

Para ello, se contará con especialistas en este ámbito, de organismos como Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) o el futuro Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), además de profesionales de empresas que contratan con Defensa.

Ofrecerán una visón actualizada de las tecnologías y oportunidades de trabajo para los ingenieros de telecomunicación y otras ramas en la defensa en general y en la propia provincia jiennense.

La jornada, que será inaugurada por el rector de la UJA, incluye varias ponencia. La primera, titulada 'La defensa nacional', será impartida por el coronel Evaristo Jaime Gutiérrez del Castillo, subdelegado de Defensa en Jaén.

Le seguirá 'Telecos en la defensa y oportunidades en el Cetedex', a cargo del coronel Javier Bermejo Higuera, jefe del Departamento TICS del INTA y jefe de Programa Cetedex, junto a Anastasio Sánchez Bernal, consultor senior de Isdefe, Oficina de Programa Cetedex en Jaén.

La tercera conferencia, con el título 'Protegiendo los sistemas y redes de defensa: Anatomía de un incidente', y será pronunciada por José Ignacio Siles Rueda, responsable del equipo de arquitectura de ciberseguridad en Babel Group.

Tras las ponencias, una mesa redonda de expertos en tecnologías y oportunidades en la defensa cerrará esta jornada, prevista en horario de mañana y tarde en el Aula Magna de la Escuela Politécnica Superior de Linares.