Linares (Jaén) celebra la LX edición de su Concurso Nacional de Tarantas con una programación especial

La concejala Susana Ferrer en la presención del concurso - AYUNTAMIENTO DE LINARES

LINARES (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

Linares celebrará la LX edición del Concurso Nacional de con una programación especial que incluye las actuaciones de Pastora Galván y Pitingo como artistas invitados en las finales de agosto. El concurso arrancará con sus fases selectivas el próximo 30 de julio.

La concejala-delegada de Cultura del Ayuntamiento de Linares, Susana Ferrer, ha destacado en rueda de prensa la trayectoria, el prestigio y la importancia de un certamen que "ya forma parte de la identidad cultural" de la ciudad y que suma "sesenta años apostando por la conservación, la promoción y la difusión de uno de los cantes más representativos del flamenco, la taranta, un cante que nació al calor de nuestro origen minero y que lleva el nombre de Linares allí donde se escucha".

La edil ha manifestado el "firme compromiso" del Ayuntamiento para que el concurso continúe creciendo y manteniendo su prestigio, una labor que en esta edición cuenta además con la colaboración de la Junta de Andalucía.

Para este año se han inscrito una treintena de cantaores para participar en las fases selectivas, mientras que los premios mantienen su dotación económica.

Con motivo del 60º aniversario, el Ayuntamiento ha introducido diversas novedades en la programación. Entre ellas, destaca la exposición '60 años del Concurso Nacional de Tarantas en el Archivo Histórico de la ciudad de Linares', que se instalará en el Paseo de Linarejos.

Asimismo, el 22 de agosto por la mañana se llevará a cabo la visita guiada 'Linares, entre minas y tarantas, la ciudad que contó su historia', que ofrecerá un recorrido por los rincones de la historia flamenca del municipio.

A estas actividades se sumará una muestra de letras de tarantas en vinilos que se colocarán en los escaparates de los comercios y establecimientos de hostelería locales, con el objetivo de acercar el patrimonio flamenco a vecinos y visitantes.

La concejala ha resaltado también la implicación de las peñas flamencas de la ciudad, con las que se mantiene una comisión de trabajo conjunto y un contacto continuo para articular cada edición del concurso. "Ellas, al fin y al cabo, tienen un papel fundamental como grandes guardianas de este legado", ha aseverado Ferrer, incidiendo en que la apuesta del equipo de gobierno es "clara" para dar a este certamen "el lugar protagonista que se merece".

CALENDARIO

Las fases selectivas del concurso se iniciarán el 30 de julio a partir de las 20,00 horas en el Auditorio Municipal de El Pósito, y se extenderán durante los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto con acceso libre para el público.

La programación se trasladará en agosto al Teatro Cervantes. El día 20 de agosto tendrá lugar el pregón, que será pronunciado por el flamencólogo e investigador Ramón Soler, seguido del espectáculo 'Féminas'. Las invitaciones para asistir al pregón se distribuirán entre las peñas flamencas y en la oficina o taquilla del propio Teatro Cervantes a partir del 12 de agosto.

Por su parte, las dos grandes finales se celebrarán los días 21 y 22 de agosto. La primera de ellas estará dedicada a los cantes de libre elección y contará con la actuación de la bailaora Pastora Galván, mientras que la final de tarantas del día 22 cerrará con la actuación de Pitingo.

Las entradas para las finales se podrán adquirir en la taquilla del Teatro Cervantes desde el 12 de agosto hasta el mismo día de cada actuación, en horario de 10,30 a 13,30 horas, por un precio de diez euros por jornada.