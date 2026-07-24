Moreno pide a los delegados provinciales de la Junta diálogo, proximidad y "determinación para afrontar los retos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), preside la foto de familia tras el acto de toma de posesión de los delegados provinciales del Gobierno andaluz. A 24 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los delegados provinciales del - María José López - Europa Press

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los ocho delegados provinciales del Gobierno andaluz han tomado posesión del cargo este viernes, en un acto, en el Palacio de San Telmo de Sevilla, presidido por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha pedido a todos ellos "determinación" para afrontar los retos que hay por delante, diálogo y proximidad.

En relación al final de la anterior legislatura, repiten como delegados de la Junta los de Cádiz, Mercedes Colombo; Córdoba, Adolfo Molina; Granada, Antonio Jesús Granados; Málaga, Patricia Navarro, y Sevilla, Ricardo Sánchez, así como el subdelegado para el Campo de Gibraltar, Francisco Javier Ros.

Por el contrario, se han producido cambios con los nombramientos de los nuevos delegados de Almería, Huelva y Jaén, que son, respectivamente, el hasta ahora alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; la secretaria general del PP provincial de Huelva, Berta Centeno, y el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez.

"Vais a ser el rostro del Gobierno de Andalucía en cada una de las provincias y, sobre todo, de una manera de entender la gestión", les ha trasladado Juanma Moreno, apuntando que los "magníficos" delegados de la Junta tienen que ofrecer una "señas de identidad" fundamentales, como son las "estabilidad" y "diálogo" con el resto de administraciones públicas, con los ciudadanos, con entidades y con colectivos.

Los ocho delegados provinciales son "un equipo de mujeres y hombres con experiencia, con ganas y con mucha ilusión para esta nueva etapa de gobierno", según el presidente, que ha señalado que, ante todo, tienen que ofrecer "cercanía y sensibilidad hacia los problemas de los ciudadanos que llamarán a vuestras puertas buscando la atención, la ayuda y el auxilio de la administración autonómica".

"Estamos comprometidos con una presencia institucional del Gobierno andaluz en las provincias con vocación de seguir transformando la realidad que vive Andalucía", según Moreno, para quien las delegaciones provinciales tienen que ser "núcleos de toma de decisiones cercanos" para los andaluces.

Ha agregado que la labor de los delegados "tiene que ser siempre útil, provechosa, y pegada al terreno para conocer las necesidades, las aspiraciones y también las propias prioridades de cada uno de los andaluces". Ha señalado que la proximidad "es un valor añadido a la gestión pública", al tiempo que es "muy importante ser eficiente en la gestión" y que existe "empatía" entre la administración y el administrado.

Asimismo, Moreno ha demandado "determinación" a los delegados para afrontar los "ambiciosos" retos que hay por delante, como continuar "reforzando los servicios públicos esenciales", la sanidad, la educación y la dependencia; seguir impulsando y dinamizando los sectores productivos; la creación de empleo, o facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo, de los jóvenes. Ha destacado también el apoyo a la mujer y la lucha contra la lacra de la violencia de género.

Ha pedido a los delegados una acción de gobierno orientada a la eficacia, la eficiencia y la transparencia, así como que sea capaz de generar confianza y credibilidad, y que contribuya al avance de la cohesión económica y social del territorio.

En definitiva, según Juanma Moreno, una tarea basada en "la vía andaluza": "Diálogo, encuentro y la de gobernar absolutamente para todos, sean quien sean, voten a lo que voten, piensen lo que piensen".