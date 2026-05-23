Las llamadas al 016 crecieron en Andalucía un 20,9% en marzo, según los datos del Sistema Viogén

Archivo - Una mujer levanta su mano en señal de stop (imagen de archivo). - COMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALOS TRATOS A M

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El número de llamadas al teléfono 016 de atención a víctimas, familiares y entorno de casos de violencia machista creció en marzo un 20,9% respecto al mismo mes de 2025 hasta situarse en las 1.487 atenciones, cifra que representa el 14,04% nacional, entorno en el que se alcanzaron las 10.584 llamadas, según se extrae del informe correspondiente al mes de marzo elaborado por la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, donde se indica que, hasta el 31 de marzo, fecha de cierre del informe, fueron asesinadas por sus parejas o exparejas tres mujeres en la comunidad.

A esta cifra se suma una víctima adicional tras el último caso registrado en Córdoba el pasado mes de abril. Según ha explicado la Delegación del Gobierno de Andalucía en una nota, el 016 ofrece información general, asesoramiento jurídico y atención psicológica inmediata, 24 horas al día, siete días a la semana, por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Asimismo, ha señalado que hay que recordar que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 pueden servir de asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como el asesoramiento jurídico de 8,00 horas a 22,00 horas todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

El número de casos activos en Andalucía en el Sistema Viogén a 28 de marzo de 2026 se situó en los 27.196 casos activos, a los que hay que sumar 182.036 que se han ido desactivando desde 2007. Esta cifra representa el 26,6% del total nacional de casos activos, que alcanza los 102.212 casos.

En cuanto al servicio Atenpro, de atención y protección mediante dispositivo electrónico con geolocalización y botón de emergencia para víctimas de violencia machista que se instala de forma voluntaria y a petición de las víctimas, en marzo se contabilizaron 3.931 atenciones, que representaron el 18,8% nacional, ámbito en el que se contabilizaron 20.891, y experimentaron un crecimiento del 4,7% respecto a las cifras alcanzadas en marzo de 2025.

Dentro del informe también se analiza la evolución de las pulseras de alejamiento impuestas por los juzgados de Violencia de Género para el cumplimiento de orden de protección y de alejamiento, de las que se encontraban activos 1.585 dispositivos, un 3,3% menos que hace un año.

La implantación de este tipo de dispositivos sigue estando plenamente consolidada, con cifras muy por encima de la media nacional, ya que la tasa por millón de mujeres de 15 años o más en Andalucía es de 414, más del doble de la media nacional que es de 197,2. En total, en España está activas 4.330 pulseras. A través de la instrucción 4/2019, de 13 de marzo de 2019, se introdujo el concepto de plurivictimizadores, que hace referencia a autores con más de una víctima, con el fin de hacer un seguimiento pormenorizado de los casos, incluso por localidades.

En este caso se tienen ya cifras a 7 de mayo de 2026, cuando se registraban 7.535 casos de especial relevancia, con 7.324 víctimas y 6.806 autores. La vulnerabilidad de la víctimas --ya sea por discapacidad, enfermedad grave física o psíquica por intentos o intención de suicidios-- también se introdujo como un factor a tener en cuenta en los casos de violencia machista. También a 7 de mayo se contabilizaron en Andalucía 766 casos, con 695 víctimas y 766 autores.

MUNICIPIOS VIOGÉN

Para hacer frente al machismo y a la violencia de género, el Gobierno ha indicado que los municipios tienen la posibilidad de adherirse al Sistema Viogén, lo que les permite mejor protección a las mujeres mediante convenios con la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que permiten a la Policía Local del municipio colaborar con la Policía Nacional y la Guardia Civil para este cometido.

En Andalucía son 294 los municipios andaluces que integran esta red, el 37,4% de los municipios andaluces y el 34% de total nacional, que asciende a 863. Más de un tercio de los municipios Viogén son andaluces.

Estos datos se elaboran a partir de los datos de los Boletines Oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género --dependiente de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad--, de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

El Sistema Viogén, puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en 2007, centraliza y gestiona toda la información procedente de las denuncias realizadas por casos de violencia de género a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto Policía Nacional, como la Guardia Civil, e integra además a algunos Cuerpos de Policías Locales de ayuntamientos que tienen suscrito los convenios de colaboración con el Ministerio del Interior.