"Llamamiento urgente" del Defensor de la Ciudadanía ante los nuevos cortes de luz en el distrito Norte de Granada

"Acabar con los cortes de luz no es una utopía, es una obligación e implica voluntad política real", asevera

GRANADA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín García, ha cursado un "llamamiento urgente" a las instituciones, los agentes sociales y la opinión pública ante las nuevas interrupciones en el suministro energético en el distrito Norte, coincidiendo con las bajas temperaturas. Frente a ello, reclama "actuar a corto y medio plazo y de manera integral, algo que corresponde de lleno al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía", defendiendo que solucionar este problema "no es una utopía".

En una carta abierta recogida por Europa Press, Martín García narra que este pasado sábado, "en una visita al Distrito Norte" de Granada, los vecinos "transmitían que un total de 20 bloques de pisos habían sufrido interrupciones en el suministro eléctrico durante toda la jornada del viernes", lo que le ha llevado a avisar de que es "imposible cuantificar la cifra de personas afectadas por estos cortes de luz". A tal efecto, recuerda que "el frío y el hambre no son cuestiones numéricas y los cortes de luz en esta zona de la ciudad van cambiando de un día para otro".

"El Distrito Norte de Granada lleva más de 12 años padeciendo este problema especialmente visible en los meses fríos; sacude a miles de vecinos, gente de todas las edades y con las mismas necesidades que cualquiera", protesta el Defensor de la Ciudadanía de Granada, recordando que "vivir sin electricidad es estar a oscuras, con frío, sin nevera, ascensor, lavadora u ordenador".

En ese sentido, repasa que "en estos años de apagones ha habido avances y retrocesos: se han convocado mesas y reuniones, se han impulsado propuestas, firmado convenios, aprobado mociones y adoptado acuerdos". "También se han instalado nuevos transformadores con mayor potencia en algunos barrios", mientras su departamento "ha enviado cartas al relator de la ONU y al presidente del Gobierno; ha formulado denuncias y acudido a la Fiscalía", a la par que "se han realizado movilizaciones y encierros, dibujado pancartas y recogido firmas".

RECLAMA "ACTUAR"

"En estos años ya se ha dicho casi todo y se ha probado casi todo. Sólo queda actuar", asevera Martín García en demanda de "instalar sistemas de alimentación ininterrumpida en ciertas viviendas y generadores eléctricos provisionales para salvar" a la ciudadanía del "frío polar de estos días".

Pero, sobre todo, reclama "actuar a corto y medio plazo y de manera integral, algo que corresponde de lleno al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía, pues a los ayuntamientos y diputaciones tan sólo compete exigir en nombre de los vecinos y liderar y coordinar actuaciones".

Y mientras Endesa "asegura haber invertido mucho y apunta las bajadas de tensión a enganches ilegales que habría que perseguir desde la instancia correspondiente", Martín García advierte de que "estigmatizar a barrios enteros por la acción de unos cuantos no es sólo un modo de ignorar o mirar hacia otro lado, sino también un modo de excluir que impide a muchos levantar cabeza y una manera fácil de sacudirse el problema".

"Acabar con los cortes de luz no es una utopía, es una obligación e implica voluntad política real", asevera el Defensor de la Ciudadanía, en este "llamamiento urgente ante el abandono y falta de soluciones de emergencia por parte de las administraciones". "No podemos permitir que un frío nuevo azote nuestra ciudad, no podemos dejar que el frío helado de la indiferencia o el olvido se apoderen de Granada. No podemos ser cómplices", concluye.