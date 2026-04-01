La llegada de turistas internacionales a Andalucía crece un 1% en febrero con 1.088 millones de gasto

Archivo - Un grupo de turistas junto a la Giralda de Sevilla en imagen de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía recibió 784.734 turistas internacionales durante el mes de febrero, lo que supone una subida del 1,07% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.088,51 millones, un 5,15% más.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de febrero en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 168 euros en febrero, un 1,05% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 8,28 días en Andalucía. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.387 euros, un 4,04% más que en febrero del año anterior.

En lo que va de año hasta febrero, 1.504.898 turistas han visitado Andalucía (2,38%) y han dejado un gasto en la región de 2.167,86 millones de euros (7,02%).

Por comunidades, la región más visitada fue Canarias con el 26,8% del total. Le siguieron Cataluña (21,3%) y Andalucía (14,1%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, España recibió 10,7 millones de turistas extranjeros en los dos primeros meses del año, un 2% más que en igual periodo de 2025 y nueva cifra récord para este periodo, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gasto realizado por estos turistas alcanzó hasta febrero también cifra récord para este periodo, con 15.411 millones de euros, un 6,9% más.

Sólo en el mes de febrero, el gasto total de los turistas internacionales ascendió a 7.600 millones de euros, un 4,6% más que en febrero del año anterior.

El número de turistas internacionales que llegaron a España en febrero superó los 5,6 millones, con un crecimiento del 2,8% en relación al mismo periodo del año anterior y nuevo máximo histórico de la serie del INE.

"Estos datos ratifican un comienzo de año en el que, de nuevo, la tendencia de crecimiento del gasto en destino por encima del incremento en el ritmo de las llegadas se sigue manteniendo", ha destacado el Ministerio de Industria y Turismo.

En el acumulado de los dos primeros meses de 2026, el gasto de total de los turistas internacionales alcanzó los 15.411 millones de euros, un 6,9% más que en el mismo periodo del año anterior, y el número de visitantes rozó los 10,7 millones, un 2% más.

Hasta febrero las comunidades que más turistas recibieron fueron Canarias (2,9 millones y un aumento del 4,1% respecto al mismo período de 2025), Cataluña (2,2 millones y una bajada del 0,9%) y Andalucía (1,5 millones, un 2,4% más).

IMPORTANTE AUMENTO DEL MERCADO ASIÁTICO

En el segundo mes del año, Reino Unido fue el principal país emisor de turistas hacia nuestro país, con más de un millón y un aumento interanual del 1,8%. En segundo lugar, de Francia llegaron 687.434 visitantes, lo que supone un descenso del -4,8% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por último, de Alemania llegaron 629.604, con un ligero ascenso del 1,4%. Destaca el aumento del 41,9% interanual del mercado asiático, con más de 330.000 visitantes.

En cuanto a nivel de gasto, los principales países emisores en febrero fueron Reino Unido, con el 15% del total, Alemania, con el 11,9% del total y Países Nórdicos, con el 7,8% del total.

El gasto de los turistas residentes en Reino Unido disminuyó un -3,8% en tasa interanual, situándose en 1.165 millones de euros. El de Países Nórdicos también disminuyó un -6,4%, alcanzando los 594 millones de euros. Por su parte, el de Alemania aumentó un 8%, hasta los 904 millones de euros. En el capítulo de gasto destaca un mes más el conjunto de países de 'resto del mundo', cuyo desembolso crece un 11,6%.

Durante el mes de febrero, cada turista gastó un promedio de 1.366 euros, lo que representa un incremento del 1,7% respecto a febrero del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes creció un 3,4% en tasa interanual, situándose en 190 euros.

Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 2,7 millones y un aumento anual del 4,1%.