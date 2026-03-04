La llegada de turistas internacionales a Andalucía asciende un 3,8% en enero con 1.079,35 millones de gasto

Archivo - Imagen de archivo de turistas llegando a Sevilla por la estación de tren de Santa Justa. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía recibió 720.164 turistas internacionales durante el mes de enero, lo que supone una subida del 3,85% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.079,35 millones, un 9% más.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se trata del "mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de enero en la región de la serie histórica".

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 161 euros en enero, un 4,17% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 9,31 día en Andalucía. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.499 euros, un 4,94% más que en enero del año anterior.

En lo que va de año hasta enero, 720.164 turistas han visitado Andalucía (3,85%) y han dejado un gasto en la región de 1.079,35 millones de euros (8,97%).

Por comunidades, la región más visitada fue Canarias con el 27,85% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (19,72%) y Madrid (14,95%).

DATOS NACIONALES

España recibió en enero la visita de 5,1 millones de turistas internacionales, lo que supone un crecimiento del 1,2% frente al mismo mes de 2025, mientras que el gasto total realizado por estos visitantes se disparó un 9,3% hasta alcanzar los 7.805 millones de euros, según los datos de las encuestas Frontur y Egatur difundidas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento el 1,2% en el número de llegadas registrado en el mes de enero contrasta con el aumento del 6,1% registrado en enero del pasado año, confirmando cierta tendencia a la ralentización.

Por mercados emisores, Reino Unido se consolidó como "el principal emisor de turistas hacia España", con 897.095 viajeros, un 3,3% más. En contraste, los flujos procedentes de Alemania y Francia experimentaron descensos del 2% (527.327 turistas) y del 19,5% (517.788 turistas), respectivamente.

En cuanto a la tipología del viaje, el alojamiento de mercado repuntó un 5,4%, impulsado por el sector hotelero (7,3%), mientras que la vivienda en alquiler creció un 0,8%. Por el contrario, el alojamiento de no mercado (viviendas de familiares o amigos) sufrió una caída del 9,9%.

La estancia media mayoritaria se situó entre las cuatro y siete noches, con 2,2 millones de viajeros (2,1%). Sin embargo, el flujo de excursionistas (sin pernocta) retrocedió un 2,2% y el de larga estancia (más de 15 noches) cayó un 9,1%.

Asimismo, el INE ha destacado el auge de los viajes con paquete organizado, que crecieron un 9,5% hasta los 1,1 millones, frente al ligero descenso del 0,9% en los viajes independientes.

Por destinos, Canarias lideró la recepción de visitantes en enero con el 27,8% del total (4,9%), seguida de Cataluña (19,7%) y la Comunidad de Madrid (14,9%). No obstante, el comportamiento fue desigual: mientras Madrid creció un 8,8%, Cataluña registró un retroceso del 6,2% en el número de entradas.

EL GASTO MEDIO CRECE UN 8% HASTA LOS 1.522 EUROS

En el apartado financiero, el gasto total de 7.805 millones de euros confirma la tendencia de mayor rentabilidad por visitante. Según el Ministerio de Industria y Turismo, estos datos avalan un modelo donde "el crecimiento del gasto en destino se mantiene por encima del ritmo de las llegadas".

De media, cada turista desembolsó 1.522 euros por estancia (8%) y 177 euros al día (7,1%). Cabe destacar que el incremento del gasto internacional (9,3%) fue 8,2 puntos porcentuales superior al aumento en el volumen de visitantes.

Asimismo, Reino Unido aportó el 13,9% del gasto total, pese a una caída del 1,7% en su volumen de inversión. Alemania (10,6% del total) aumentó su gasto un 4,4%, mientras que los Países Nórdicos (7%) redujeron su aportación un 7,5%.

ACTIVIDADES Y TRANSPORTE, LAS PARTIDAS QUE MÁS SUBEN

Por conceptos, el gasto en actividades fue la partida principal (23,4% del total), con un repunte del 7,9%. Le siguieron el transporte internacional y el alojamiento, con incrementos del 10,2% y el 15,7%, respectivamente. Los hoteles absorbieron el 53,9% del gasto total en enero, creciendo un 10,4% interanual.

Finalmente, el ocio motivó el 76% del desembolso total del mes. Por regiones, Canarias captó el 28,7% del gasto total (3,6%), aunque los mayores crecimientos se localizaron en la Comunidad de Madrid (15,6%) y Cataluña (14,8%), que logran compensar la caída en volumen de turistas con una mayor captación de ingresos.