Adjudicado por 3,5 millones de euros el nuevo mantenimiento de la obra civil del Trambahía de Cádiz

Un tranvía del Trambahía en las cocheras de esta infraestructura. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado a través de la Agencia de Obra Pública el contrato para el mantenimiento integral de la obra civil del tranvía de la Bahía de Cádiz, Trambahía, a la UTE Tecsa-Vilor Infraestructuras, por importe de 3.550.989 euros y un plazo de ejecución de 36 meses.

Las tareas de mantenimiento de la obra civil, imprescindibles para un funcionamiento del Trambahía en condiciones óptimas de comodidad y seguridad para los usuarios, incluyen la conservación de toda la infraestructura --plataforma-- y superestructura de vía a lo largo de 14 kilómetros, desde los talleres y cocheras ubicados en el polígono industrial de Pelagatos, en Chiclana de la Frontera, hasta el apeadero intermodal de Río Arillo en San Fernando, donde el Trambahía se incorpora a las vías ferroviarias de Adif para llegar a Cádiz capital.

En una nota, la Junta ha indicado que el alcance de este contrato incluye la conservación de los Talleres y Cocheras de Pelagatos, la plataforma tranviaria y el mantenimiento de las paradas --seis de ellas ubicadas en el tramo urbano de Chiclana de la Frontera, dos interurbanas y siete paradas en el tramo urbano de San Fernando--, así como del apeadero intermodal de Río Arillo, donde se hace el transbordo entre el Trambahía y el Cercanías, o bien continúan su recorrido las unidades tranviarias para los denominados trayectos largos entre Chiclana y Cádiz.

En los talleres y cocheras se lleva a cabo el mantenimiento integral del recinto, que ocupa un terreno de 27.000 metros cuadrados con capacidad para albergar la totalidad de la flota de trenes del Trambahía. Este lugar incluye el edificio administrativo con el Puesto de Control Central (PCC) y todos los servicios de apoyo para la entrada en servicio de los conductores, así como diversas instalaciones, la playa de vías, la urbanización y jardinería.

En cuanto a la plataforma, el mantenimiento y limpieza se refiere a la auscultación y mantenimiento de las cunetas, conductos e imbornales, terraplenes, estructuras y pavimentos, así como el mantenimiento de la superestructura de vía en balasto, la vía en placa y la limpieza de la plataforma de vía, incluidos los andenes.

Al mantenimiento de las marquesinas de paradas se corresponde la limpieza de cristales, la estructura y el mobiliario, así como la iluminación y los ascensores, en el caso de la parada de Río Arillo.

Según la Junta, la Agencia de Obra Pública está inmersa en la renovación de todos los contratos de mantenimiento, limpieza y seguridad que dan soporte al servicio de operaciones del Trambahía, una vez ha ido finalizando la vigencia de los contratos originarios que se formalizaron antes del inicio de la explotación comercial en 2022.

En concreto, se han adjudicado los nuevos contratos para el mantenimiento de la señalización ferroviaria por un valor de 2,29 millones de euros, los nuevos contratos de limpieza de trenes e instalaciones por 1,87 millones de euros y de mantenimiento de la electrificación por 2,8 millones, así como el de mantenimiento de los sistemas por valor también de 2,8 millones de euros.

Además, también se ha adjudicado el contrato de mantenimiento del equipamiento de los Talleres y Cocheras por 800.000 euros y está pendiente de formalizarse la adjudicación del mantenimiento del material rodante (unidades tranviarias), que es el contrato de mayor alcance económico, con un presupuesto de 12,85 millones de euros para una vigencia de cinco años.

El Trambahía es una infraestructura de transporte público metropolitano de carácter híbrido, que se comporta como un tranvía o metro ligero en los 14 kilómetros de nueva construcción entre las poblaciones de Chiclana de la Frontera y San Fernando, y como cercanías cuando se incorpora a las vías de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) del Estado, desde Río Arillo, en la salida de San Fernando hacia Cádiz, y hasta Cádiz capital, en un recorrido de diez kilómetros.