Localizado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba desde el martes

Archivo - Las Jaras, zona donde ha sido hallado el cuerpo del varón desaparecido. - AAVV LAS JARAS - Archivo

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado este viernes de que ha sido localizado el cuerpo sin vida del varón de 58 años buscado en Córdoba desde el miércoles 15 de octubre por la tarde, cuando se pusieron en conocimiento de la Policía los hechos, tras desaparecer el martes. El último posicionamiento de su teléfono móvil ha sido clave para hallar el cadáver.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la desaparición fue denunciada por un pariente en la localidad malagueña de Fuengirola, quien manifestó que no tenían noticias de su paradero desde el día 14 por la tarde, en torno a las 17,00 horas.

Inmediatamente, se dio cuenta a los agentes de la Policía Nacional en Córdoba, dado que la última vez que se le vio fue en su vivienda en la capital cordobesa. Rápidamente, los agentes practicaron todas las gestiones posibles para tratar de dar con el paradero de esta persona, incluyendo el señalamiento del vehículo del desaparecido, así como la difusión del hecho a los distintos servicios policiales para proceder a su búsqueda.

En la mañana de este jueves, los agentes de Policía Nacional remitieron al Juzgado de Guardia de Córdoba toda la información de la investigación, incluyendo una solicitud para obtener el último posicionamiento del teléfono móvil del desaparecido, el cual dio como resultado la zona de Las Jaras (Córdoba), dando aviso a la Guardia Civil. Una vez personados en la zona de posicionamiento indicada, se comenzó la búsqueda, siendo finalmente localizado a media tarde, sin vida, activándose el protocolo judicial pertinente.