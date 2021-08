Loles López: "Sin partido no hay gobierno, un gobierno no puede adormecer a un partido, sería una equivocación"

SEVILLA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, defiende el protagonismo del partido ante la pregunta de si un partido que está en el gobierno corre el riesgo de adormecerse, de perder fuelle. "Yo me niego a eso. Opino que sin partido no hay gobierno. Un gobierno no puede adormecer a un partido, sería una equivocación", argumenta la dirigente del PP-A.

En una entrevista con Europa Press, la secretaria general del PP-A defiende que "como partido no hemos parado", aun cuando reconoce que "un gobierno es un gobierno, tiene su trabajo".

En ese retrato de la actividad desarrollada por el partido, Loles López contabiliza "ruedas de prensa, reunión con los sectores, campañas como la de en contra de los indultos", para concluir que "no hemos parado" dentro de un objetivo general que presenta como "vendiendo todo lo bueno que está haciendo el Gobierno".

"El partido está fuerte, activo", sostiene Loles López, antes de insistir en que "no podemos permitir que un Gobierno le haga sombra en el sentido de que lo adormezca".

Cuando se le pregunta si Moreno ha conseguido conectar con el andaluz medio la dirigente del PP-A responde con un "totalmente", mientras que pasa a trazar el perfil del presidente de la Junta de Andalucía.

De Moreno afirma Loles López que éste "es andaluz-andaluz, apasionado por su tierra", atributos a los que suma otros aspectos como que "es una persona moderada, trabajadora", para proseguir explicando que es "una persona corriente, sencilla, con una gran responsabilidad, con un sentido enorme de tener los pies en el suelo".

Sobre el peso del PP andaluz en el PP nacional y de si la sombra de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es tan alargada que eclipsa el liderazgo de Juanma Moreno u otros dirigentes, Loles López apunta que "tenemos una magnífica relación".

"Hablo con Teodoro (García Egea), con Ana (Beltrán), con Terol (Antonio González Terol). Es fundamental para que exista coordinación", apunta Loles López, quien apela a "unas conversaciones muy fluidas".

En cuanto a Díaz Ayuso, la secretaria general del PP indica de entrada que "Isabel Díaz Ayuso ha sacado unos resultados magníficos, es una magnífica gestora, política", para argumentar entonces que "en este partido tenemos la suerte de tener a grandes gestores o políticos, como son otros muchos compañeros".

"Se está viendo que donde se gestiona son referentes del PP e identificados con su tierra, que es lo más importante", asevera López.

Ante la pregunta de si mantiene otras aspiraciones personales más allá de ejercer como secretaria general del PP-A, Loles Lopes responde que "siempre voy a estar donde me pida el presidente, siempre lo he hecho y lo haré".

"No hay Gobierno si no hay partido", reitera la secretaria general en su argumentación, antes de proclamar que "soy muy del partido, de que el partido esté vivo, de que las estructuras estén activas, de que el mensaje llegue a todo el mundo, pero siempre estaré donde diga el presidente".

SEVILLA, ISLOTE REBELDE AL LIDERAZGO DE MORENO

Ante la pregunta de si Sevilla es 'un islote rebelde' al liderazgo de Juanma Moreno, Loles López admite que en esta provincia, con la presentación de la candidatura del alcalde de Carmona, Juan Ávila, como alternativa a la renovación del liderazgo de Virginia Pérez, "con dos candidaturas no ha habido candidatura de consenso", por lo que concluye que "es verdad que ha traído encontronazos entre compañeros", aunque seguidamente apunta que "todo se ha limado, se ha calmado".

Traza en este sentido una hoja de ruta compartida por todas las partes. "Tenemos un objetivo común que es que las próximas autonómicas las gane Juanma Moreno, en las municipales ampliar las bases del apoyo electoral y contar con nuevas alcaldías y que Pablo Casado sea presidente del Gobierno".

Preguntada si las discrepancias entre la dirección regional y provincial de Sevilla han resurgido ante la elección del candidato a la Alcaldía de Sevilla, para la que el PP de Sevilla ha deslizado oficiosamente el nombre del alcalde de Tomares, José Luis Sanz, la secretaria general del PP-A lo niega y apunta que "nosotros respetamos los estatuos, los tiempos", antes de explicar el procedimiento para esa elección.

"Habrá una propuesta de la presidenta del PP de Sevilla, a la nacional le corresponde rectificarla, que luego hace la consulta con la regional", describe la dirigente del PP antes de afirmar que "José Luis (Sanz), como otros muchos compañeros, son magníficos gestores".