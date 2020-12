Loles López: Los Presupuestos de 2021 son la “vacuna contra la crisis económica y social” generada por la pandemia

SEVILLA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha manifestado que los Presupuestos de la comunidad autónoma para 2021, aprobados ayer miércoles ante el Pleno del Parlamento, son la "vacuna" contra la crisis económica y social que ha derivado de la pandemia del coronavirus, y ha lamentado el rechazo del PSOE-A a esas cuentas, dando la "espalda" a los andaluces.

En una entrevista con Europa Press, López ha indicado que ante las cuentas del próximo año, los partidos políticos tenían dos opciones, o sumarse y arrimar el hombro o dar la espalda a los andaluces. "Cada uno ha elegido libremente y unos se han sumado a buscar la cura a esas consecuencias económicas y sociales de la pandemia y otros han optado por seguir echando más leña al fuego", según ha apuntado.

Ha manifestado que si algo han pedido los andaluces ante esta pandemia es unidad y trabajo conjunto de todos los partidos: "Los andaluces nunca entenderán que en los momentos más difíciles de la historia de esta democracia, todo lo bueno para Andalucía sea malo para Susana Díaz (secretaria general del PSOE-A)".

Asimismo, ha indicado que el Presupuesto para 2021 es el mejor ejemplo de que "el diálogo" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha impuesto "al rodillo" que Susana Díaz aplicaba cuando gobernaba en esta comunidad y no dialogaba con nadie.

Para Loles López, el PSOE-A no tenía ninguna excusa para no apoyar los Presupuestos del próximo año porque se ha hecho todo lo que pedían, y que ellos precisamente no hacían cuando gobernaban, como es el hecho de que por primera vez el 7 por ciento del PIB se destina a sanidad o el 5 por ciento para educación y se consignan las partidas más altas de la historia en políticas sociales.

Asimismo, la dirigente popular ha criticado que gran parte de las enmiendas del PSOE-A al Presupuesto de 2021 lo que pretendían eran subir la presión fiscal a los andaluces: Que se volviera a poner el impuesto de sucesiones y donaciones en la comunidad y la subida de los otros impuestos que se han bajado en esta legislatura, como el tramo autonómico del IRPF o el impuesto de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados .

"Gran parte de sus enmiendas proponían que atracáramos el bolsillo de los andaluces, que es a lo que ellos estaban acostumbrados antes", ha sentenciado.

Ha manifestado que hace mucho tiempo que el PSOE-A "no está con Andalucía" y que se "vendió" a lo que supone el PSOE de Pedro Sánchez, un partido que se ha posicionado al "lado de los herederos de ETA y de los independentistas".

Loles López ha defendido la estabilidad del Gobierno de Juanma Moreno desde el minuto uno, apuntando que todos los partidos que están con el Ejecutivo de un modo y otro han demostrado altura de miras. "El mejor ejemplo de que existe estabilidad en el Gobierno son estos presupuestos para 2021", según ha sentenciado la dirigente popular.

