Lopera (Jaén) mejora infraestructuras hidráulicas con una inversión cercana a los 128.000 euros

Visita a infraestructuras hidráulicas de Lopera - DIPUTACIÓN DE JAÉN

LOPERA (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Jaén destina cerca de 128.000 euros a la mejora de los depósitos municipales de Lopera, una actuación enmarcada en la convocatoria de ayudas impulsada por la Administración provincial para facilitar a los municipios de menos de 20.000 habitantes la adecuación y modernización de sus infraestructuras hidráulicas.

Esta línea de financiación, dotada con un presupuesto global de cinco millones de euros, forma parte de la colaboración permanente que la Administración provincial mantiene con los ayuntamientos jiennenses para mejorar los depósitos municipales vinculados al ciclo integral del agua.

En este sentido, el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha apuntado que "la Diputación asume la totalidad del proceso, desde la redacción de los proyectos hasta la licitación y ejecución de las obras, de modo que los consistorios beneficiarios no tienen que realizar ninguna aportación económica".

Con respecto a las actuaciones que se están ejecutando en los depósitos de Lopera, el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, que visitado las instalaciones, ha explicado que "la intervención consiste en la ejecución de trabajos de contención en la cámara de llaves, así como en la sustitución completa de la valvulería del depósito municipal".

Asimismo, Hidalgo ha añadido que el proyecto incorpora nuevos sistemas de telemando y telecontrol "que permitirán operar las instalaciones de forma remota y conocer en tiempo real el estado de este equipamiento hidráulico, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia en la gestión del abastecimiento de agua y la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia".

Cerca de medio centenar de municipios jiennenses se están beneficiando de esta línea de ayudas impulsada por la Administración provincial para financiar proyectos de adecuación de infraestructuras de captación de agua, acondicionamiento de estaciones de bombeo y depósitos municipales, así como la implantación de sistemas de telemando y telecontrol, entre otras actuaciones.

"Estas inversiones reflejan el compromiso de la Diputación de Jaén con los ayuntamientos de la provincia para seguir mejorando unas infraestructuras hidráulicas, que son fundamentales para avanzar hacia una gestión cada vez más eficiente de un recurso tan valioso y limitado como el agua", ha remarcado el responsable del área de Servicios Municipales.

Hidalgo ha visitado las instalaciones junto a la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, y la alcaldesa de esta localidad de la comarca de La Campiña jiennense, María del Carmen Torres.