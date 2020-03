López (PP-A) conmina al Gobierno por la financiación: "Menos levantar la bandera y más soltar el dinero de los demás"

CÓRDOBA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, ha conminado este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez por la financiación autonómica pendiente con la región y le ha advertido de que "menos levantar la bandera de la política social y más soltar el dinero de los demás", porque considera que no puede ser "que se lo quede Pedro Sánchez para pagar su juerga política con los independentistas".

En su intervención en la convención intermunicipal del PP de Córdoba, junto al vicesecretario nacional de Comunicación del PP, Pablo Montesinos; el presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina, y el alcalde de la ciudad, José María Bellido, López ha apuntado a "la igualdad de los andaluces con el recto de los españoles".

Y es que, ha argumentado, "los 537 millones de euros del IVA son nuestros, de todos los andaluces, porque lo han pagado los andaluces", de forma que "cuando a alguien le roban, va a la justicia", algo que "es lo que ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno, para defender a los andaluces ante el ataque de Pedro Sánchez", ha defendido.

Además, ha criticado que ante "la vocación de bajada de impuestos" del PP en la Junta, como al bonificar el 99% del impuesto de sucesiones y donaciones y bajar el IRPF y el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, "haya una seria amenaza encima de la mesa con la intención de la ministra María Jesús Montero, con el resto de colegas de Podemos, independentistas y proetarras, de que a las comunidades que han eliminado el primer impuesto y han bajado otros, obligar a poner el impuesto".

"Por ahí no vamos a entrar", ha avanzado la popular, quien ha remarcado que "no va a venir el Gobierno de España a llevarse la herencia de lo que han sudado nuestros padres, no se va a permitir".

De este modo, ha manifestado que "cuando se habla de igualdad también se habla de la igualdad de los andaluces con el resto de los españoles, que no nos quiten lo que es nuestro para dárselo a otros".

Según ha confesado, "no he visto en ningún momento en 42 años los dispendios que se ven por parte del Gobierno español contra otras tierras y Andalucía", de modo que "son insostenibles".

"LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN"

López ha hecho referencia también a "la igualdad en todos los sentidos", como en la atención en "la lucha contra la despoblación, que hay que arrimar el hombro todo el mundo", dado que "la agricultura y la ganadería fija la población al territorio".

Al hilo, ha citado algunas de las medidas que la Junta con Juanma Moreno al frente toma respecto a este sector, como con más de 80 millones de euros para "la incorporación de los jóvenes, hombres y mujeres", al relevo generacional en la agricultura, así como "los 750 millones de euros de instrumentos financieros para los agricultores y ganaderos", mientras que "por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, cero euro", ha apostillado.

En este caso, ha advertido de que "se pagan aranceles porque no ha habido un Gobierno de España que haya tenido preso para negociarlo", a la vez que "entran productos de otros países porque no hay la inspección suficiente en la frontera, no se le exige la misma calidad que a los nuestros y no se está comprobando si se cumple con terceros países los límites establecidos". "Eso es Gobierno de España", ha avisado, entre otros aspectos como la negociación de la Política Agrícola Común (PAC) y "la postura plana del ministro Luis Planas".

Ante ello, ha pedido al PP nacional "defender con fuerza a Andalucía en España", porque "sin la agricultura y la ganadería no se entiende España, ni Andalucía", ha subrayado López.

"LA IGUALDAD NO SE MANOSEA, SINO QUE SE PRACTICA"

Asimismo, sobre el Día Internacional de la Mujer, la número dos del PP andaluz ha resaltado que "no solo mañana es el Día de la Mujer, sino que son todos los días del año", al tiempo que ha dicho que "esto no va de que las mujeres caminemos juntas entre nosotras, sino de caminar de la mano también con los hombres".

En su opinión, "la igualdad no es una bandera, es una creencia, y no se manosea, sino que se practica, y lo más importante es que la igualdad es libertad para elegir y el respeto de todos".

Mientras, ha admitido que "no son momentos fáciles para los que creemos en España", de manera que la labor del PP, tanto en el Congreso, como en el Senado, "se hace en estos momento casi más importante que nunca". "No está en juego una ideología política, está en juego un país en el que siempre hemos cabido todos", ha dicho.

De igual modo, López ha elogiado la labor de alcaldes y concejales del PP en la provincia, algo en lo que ha expresado que "otros no pueden decir que gobiernan para todos los hayan votado o no", al tiempo que "han vuelto a demostrar que no son dueños del sillón de la Alcaldía, que es del pueblo, y eso no lo puede decir todo el mundo".

"EL PARTIDO ESTÉ VIVO Y SEA ÚTIL"

Por su parte, Adolfo Molina ha destacado que "era importante tener esta cita para estar juntos", al contar con 262 concejales que acompañan en la tarea del PP en la provincia. "Entre todos somos más fuertes", ha aseverado, para agregar que "faltan 168 semanas para las próximas elecciones municipales y hay que ponerse las pilas".

Asimismo, el presidente de los populares cordobeses ha apuntado que "el 57,5% de los habitantes de la provincia tienen un gobierno del PP", a quienes "se intenta mejorar la vida", después de "pasar un año complicado", con las distintas elecciones, si bien "ahora viene un tiempo diferente", que considera que "es una oportunidad que no se puede desaprovechar", en la que "el partido esté vivo y sea útil".

A su juicio, "en estos tiempos de trinchera política y extremos que al final terminan tocándose tenemos una oportunidad de demostrar quién es el PP, el partido del sentido común, que resuelve los problemas de los ciudadanos". Ante ello, ha pedido estar en los municipios y "huir de los debates estériles y los extremos", así como no dejar de mantener el contacto e "implicar en la vida del partido" a los ciudadanos que se acercan al PP.

RECUPERACIÓN DE NOMBRES DE CALLES "TRADICIONALES"

Y José María Bellido ha ensalzado que en ocho meses de gobierno la ciudad "con absoluta franqueza está bien y va a mejor", después de que "lo más importante era cambiar el ciclo político de la ciudad, que estaba mal gobernada por aquellos con intereses electorales que dividían", ha advertido el popular.

Además, ha recriminado que el gobierno local anterior "buscaba levantar muros, como hacen ahora en el Gobierno central", si bien ha valorado que con el actual gobierno "se ha desterrado la polémica" sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral y ya no se echa a empresas de la ciudad, según ha citado, entre otros ejemplos.

Tras defender el plan estratégico de ciudad; "la bajada masiva de impuestos que atacan desde todos los frentes porque la izquierda no cree en la bajada", ha avanzado que "este lunes se va a cerrar el tema polémico de los nombres de las calles", porque en la Junta de Gobierno Local se aprobará de forma definitiva el cambio de nombres en las vías Foro Romano por Cruz Conde y del Flamenco por Vallellano, de modo que "se recupera el nombre tradicional y popular", ha elogiado el alcalde.