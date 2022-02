López (PP-A): "Somos el partido de la tierra y siempre estaremos con los agricultores frente a ataques de Pedro Sánchez"

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha querido dejar claro este viernes que su partido siempre va a estar al lado de los agricultores andaluces y los va a defender ante los "ataques" que están recibiendo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. "Atacar al campo es atacar al corazón de Andalucía", ha advertido.

Así se ha pronunciado Loles López con motivo de su participación en Sevilla en la manifestación convocada este viernes por los agricultores. Ha dicho que la agricultura andaluza es un modelo de éxito y no podemos permitir "el ataque que está sufriendo por parte del Gobierno central": el "ataque por la PAC", por los costes de producción o porque no se ponen los refuerzos necesarios en las fronteras ante la llegada de productos de terceros países que no cumplen las condiciones que sí cumplen los agricultores españoles.

Ha insistido en que la agricultura andaluza es uno de los motores económicos más importantes de nuestra comunidad y ha destacado que fue un sector solidario en los momentos más duros de la pandemia del coronavirus. Por ello, ha recalcado que el PP-A no va a permitir que se le "ataque" y ha indicado que este partido siempre ha estado al lado de los agricultores mientras que otros se quieren sumar ahora, como es el caso de Vox, que se abstuvo en el plan del Gobierno central sobre los fondos europeos Next Generation con el que Pedro Sánchez está haciendo "lo que le da la gana con total opacidad".

Asimismo, se ha referido al "daño permanente" que el PSOE-A y su líder, Juan Espadas, están haciendo al campo andaluz defendiendo al "mayor enemigo" que tiene Andalucía, que es Pedro Sánchez, que es "anticampo andaluz".

"Nosotros estamos en el tajo, con los agricultores", según ha recalcado Loles López, quien ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz de Juanma Moreno por los jóvenes agricultores o por la modernizacion de las explotaciones agrarias.