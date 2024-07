López pregunta a PSOE si ingresó copago de usuarios como financiación de la dependencia: "Lo mismo hay que investigar"

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha cuestionado este jueves al PSOE-A si durante su gestión de la dependencia incluyó en su financiación el dinero aportado por los usuarios como copago del sistema.

En una pregunta que le hacía el parlamentario socialista José Luis Ruiz Espejo, en la que discrepaban sobre los porcentajes aportados por la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado, la consejera de Inclusión Social ha llegado a asegurar "lo mismo hay que investigar".

Después de instar a Ruiz Espejo a aclarar si "los años que han gobernado han incluido el copago en los ingresos", ha insistido en la cuestión afirmando un "me gustaría que me lo dijera" porque "yo lo puedo investigar" para proseguir preguntando "puede decirme si o no" y responderse la propia consejera "me está diciendo que no" y colegir que "ahora entiendo el discurso".

"No lo hemos ingresado y está reconociendo en el vídeo que están mintiendo a los dependientes", en alusión al material audiovisual que elaboró el PSOE-A el fin de semana donde habló del bulómetro sobre los incumplimientos del Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía.

"Está falseando los datos de su propio Ministerio", ha indicado la consejera de Inclusión Social a la pregunta socialista, mientras que ha asegurado que las cifras aportadas por ella supone que "los certificados de la Junta de Andalucía y el Ministerio coinciden plenamente".

"La que ha liado para defender a Sánchez en vez de defender a los dependientes", le ha espetado la consejera al diputado socialista, mientras que ha sostenido que la financiación del Estado llega a ser de un 50% para atender a los dependientes vascos y catalanes, antes de acusar a los socialistas de que "ha mentido sobre la financiación".

Le ha recordado que "usted ha gobernado" y ha explicado que "la dependencia es financiación pública de la Junta de Andalucía y del Estado y que la parte de los usuarios va a quien presta el servicio, no lo ingresa la Junta de Andalucía", mientras ha blandido un certificado de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Frente a los reproches de la consejera de haber votado con la partida presupuestaria para dependencia en las cuentas de la Junta de Andalucía para 2024, Ruiz Espejo ha defendido que su grupo parlamentario presentó enmiendas para aumentar la financiación de la dependencia, y que, por tanto, "el PP votó en contra de aumentar la partida".

PSOE: NO SON 2.000 MILLONES DE AUTOFINANCIADA DE LA JUNTA, HAY UN 20% DE COPAGO DE LOS USUARIOS

Ha precisado entonces que los 2.000 millones que presenta la Junta como recursos para la dependencia "no los pone de autofinanciada", antes de incluir ahí "el dinero que manda el Estado y el 20% de copago de los usuarios", y de afirmar que "es falso que la Junta aporte el 70%, aporta el 50%", mientras que ha blandido que "el Gobierno ha pasado de un 19% a un 37%" en su porcentaje de cofinanciación de la dependencia.

Ruiz Espejo, quien ha esgrimido una carta del presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), Martín Durán, que dirigió al presidente de la Junta sobre la situación de la dependencia, ha asegurado que sus datos "lo he sacado de la Consejería, de los datos que ha manejado la Agencia de Dependencia", antes de apuntar que "las personas en lista de espera es un número muy alto" y que "el tiempo de espera no para de subir, no para de incrementarse", por lo que hablado de un tiempo medio de espera de 580 días, "574 según la Agencia".

"Estamos a 15 días de alcanzar a Canarias en ese ranking", ha afirmado el parlamentario socialista sobre el tiempo de espera, mientras ha esgrimido que hay "un descenso continuado de solicitudes desde agosto de 2023", de manera que "hay más bajas que las altas" y que esa divergencia explica "la reducción de las listas de espera", para proseguir advirtiendo de que "hay menos beneficiarios en mayo que en diciembre de 2023".

VOX: LA DEPENDENCIA ES EL TALÓN DE AQUILES DE SU GESTIÓN

López ha respondido este jueves tres preguntas sobre dependencia en una comparecencia parlamentaria en comisión, dos más al margen de la del Grupo Socialista: una segunda del grupo Vox en Andalucía sobre simplificación del sistema; y una tercera del Grupo Popular sobre revisión urgente de la financiación.

La diputada de Vox Mercedes Rodríguez Tamayo ha señalado a Loles López que la dependencia es "el talón de Aquiles de su gestión" para situar en 580 días la espera para el reconocimiento y evaluación de la dependencia y avisar de que "sigue sumando", para apuntar los casi 54.000 andaluces que se encontraban en mayo en las listas de espera y que 37.435 andaluces fallecieron en 2023.

Rodríguez Tamayo ha invocado la sentencia del Tribunal Supremo acerca de que tras el fallecimiento de un usuario el expediente de resolución de la ayuda no debe finalizar con la defunción y que habría que dar a los herederos el Programa Individual de Atención (PIA), antes de oponer un déficit de 32.600 plazas en residencias frente a las 4.553 plazas creadas por la Junta para la atención mayores y personas con discapacidad, con el añadido de que tan solo hay 14 centros públicos.

Loles López, tras recriminar a Vox que votara en contra del Presupuesto 2024, ha afirmado que "ya está bien de decir una cosa y hacer otra" para recriminarles que "sois la gasolina que necesitan ellos (PSOE)".

En respuesta al Grupo Popular, la consejera de Inclusión Social ha matizado la afirmación que hace el Gobierno de haber aumentado su contribución a la dependencia para indicar que "es una trampa enorme" y advertir de que "hay que aportar al nivel mínimo", para precisar que el reparto es de un 70% de la Junta de Andalucía y un 30% del Estado, mientras que el Estado ha dirigido sus recursos hacia "el nivel acordado", para precisar que aquí "no supone aumento, no es una obligación, no lo tienes garantizado".