Lori Meyers estarán en el Degusta Fest Armilla (Granada) el próximo mayo

Desde la izquierda, la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, el director de Proexa, Pepe Rodríguez, el músico Alejandro Méndez y la consejera delegada de Fermasa, Manuela Bertos - DEGUSTA FEST

GRANADA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Degusta Fest Armilla ha arrancado los preparativos para su edición de 2026, prevista para los días 15 y 16 de mayo en el recinto de Fermasa de esta ciudad del área metropolitana de Granada, con una primera tanda de confirmaciones en su cartel que incluye a Lori Meyers, Carlos Ares, Hinds y Vera Fauna.

Así, desde Granada, Lori Meyers traerán su inconfundible pop-rock independiente, himnos generacionales y un directo arrollador que los ha consolidado como una de las bandas más queridas del país, ha detallado la organización del Degusta Fest en una nota de prensa, en la que ha detallado que el gallego Carlos Ares, una de las grandes revelaciones del pop alternativo, presentará 'La boca del lobo', un trabajo íntimo y experimental que fusiona folk y electrónica con gran sensibilidad.

El dúo madrileño Hinds con un indie descarado y vitalista, llega con 'Viva Hinds', un álbum-manifiesto lleno de energía y guitarras. Y desde Sevilla, Vera Fauna completan el primer avance del cartel con su elegante mezcla de rap, R&B y rock sureño, fruto de un costumbrismo contemporáneo lleno de humor y frescura.

Durante el encuentro informativo en que se ha dado a conocer esta primera entrega del cartel, celebrado en Discos Bora-Bora, en el centro de Granada, la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha destacado que "la incorporación del nombre de la ciudad al festival es mucho más que un cambio de denominación: es una declaración de intenciones".

"Fermasa ha demostrado ser el mejor escenario para acoger un evento de estas características, y este año queremos que toda la ciudad respire ambiente de festival con la implicación de la hostelería local, promociones y precios especiales con descuento para empadronados y empadronadas en Armilla", ha agregado Cañavate.

Por su parte, el director de Proexa y promotor de Degusta Fest Armilla, Pepe Rodríguez, ha reiterado su satisfacción por la gran acogida de la primera edición, "una respuesta que nos ha llenado de ilusión y nos impulsa a seguir avanzando con más fuerza en esta segunda entrega del festival".

Asimismo, ha compartido que el equipo afronta esta nueva cita "con espíritu de mejora y una búsqueda constante de la excelencia artística, gastronómica y cultural, con expectativas muy positivas y el objetivo de superar lo ya conseguido".

Finalmente, Alejandro Méndez, guitarrista de Lori Meyers, ha indicado que a la banda le "hace muchísima ilusión volver a tocar tan cerca de casa. Armilla y Granada siempre han sido lugares muy especiales para nosotros, y formar parte del cartel del Degusta Fest" es "casi como tocar en familia".

"Estuvimos en la primera edición, la disfrutamos muchísimo y le dijimos a Pepe: esto mola mucho, queremos estar* Y aquí estamos. Es un festival que nos encanta por cómo mezcla la música con la gastronomía y el ambiente que se respira. Después de tantos años seguimos con las mismas ganas de subirnos al escenario y disfrutar junto a la gente, así que será un placer reencontrarnos con el público", ha aseverado Méndez.

La venta de abonos (con acceso para los dos días) para Degusta Fest Armilla están a la venta desde este martes, 28 de octubre, a las 11,00 horas a través de 'www.degustafestival.es' y Ticketmaster con una oferta de lanzamiento de 1.000 unidades o 48 horas, al precio especial de 75 euros más gastos de gestión (82,50 euros).

También estarán disponibles los abonos infantiles, destinados a niños de cero a doce años, por 15 euros (gastos incluidos), así como entradas adaptadas para personas con movilidad reducida y acompañante.

Una vez finalizada la promoción de lanzamiento, este jueves a las 12,00 horas se pondrán a la venta los abonos generales por 90 euros más gastos de gestión (99 euros) y los infantiles por 15 euro (gastos incluidos). Además, los vecinos de Armilla podrán disfrutar de un diez por ciento de descuento sobre el abono general (no aplicable al infantil), con un total de 200 entradas reservadas para empadronados, previa identificación en el padrón municipal.