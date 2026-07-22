La Lotería Nacional dedicará un décimo al Centenario de la Primera Exposición de Alfarería de La Rambla (Córdoba)

Imagen del décimo de lotería dedicado al Centenario de la Primera Exposición de Alfarería de La Rambla. - ENBARRO

LA RAMBLA (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

La histórica tradición alfarera de La Rambla (Córdoba)viajará por toda España de la mano de Loterías y Apuestas del Estado. Con motivo de la celebración del Centenario de la Primera Exposición de Alfarería de La Rambla (1926-2026), el Sorteo de Lotería Nacional del próximo jueves 13 de agosto estará dedicado íntegramente a esta efeméride, rindiendo un merecido homenaje a cien años ininterrumpidos de arte, historia y oficio.

Según ha indicado la organización de Enbarro en una nota, el décimo conmemorativo es una obra de arte en sí mismo. En su parte izquierda incluye el diseño original de la 'I Exposición de Alfarería 1926', enmarcado por la leyenda institucional 'Centenario de la Primera Exposición de Alfarería de La Rambla (Córdoba) 1926-2026'.

En la viñeta central, el billete luce una hermosa y evocadora ilustración de la silueta de la localidad cordobesa, coronada por un gran jarrón tradicional, símbolo inconfundible de la identidad cultural y del principal motor económico del municipio.

La emisión de este décimo especial por parte de Lotería Nacional supone un espaldarazo definitivo a nivel estatal para Enbarro, la exposición de cerámica y alfarería más antigua de España. Durante todo este año 2026, la muestra está celebrando su siglo de vida con una agenda repleta de actos extraordinarios y una estrategia clara de expansión.

Desde la Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla y el Ayuntamiento local se ha trabajado intensamente para llevar la excelencia de sus barros más allá de sus fronteras. Entre los hitos más destacados de este centenario brillan con luz propia las recientes muestras itinerantes, como la histórica exhibición en las Caballerizas Reales de Córdoba --donde miles de visitantes pudieron admirar la obra de 15 maestros artesanos--, así como las presentaciones de la producción local en Argentona (Barcelona) y en la Casa de Córdoba en Madrid.

Paralelamente, este año ha tenido lugar la 96ª Edición del Concurso Internacional de Alfarería y Cerámica, que para celebrar estos 100 años desde la original iniciativa de Martín Cabello de los Cobos, incrementó la cuantía de sus premios para seguir atrayendo la vanguardia y las nuevas formas de diseño cerámico internacional.

La capilaridad de Loterías y Apuestas del Estado asegura ahora que millones de españoles puedan tener en sus manos, o en sus bolsillos, un fragmento de la historia y el orgullo de La Rambla. Esta colaboración institucional pone en valor el trabajo de generaciones de familias artesanas que han sabido mantener vivo un oficio milenario, logrando que hoy sea un sello indiscutible de calidad.

Los décimos para el sorteo del próximo 13 de agosto, que llevarán la alfarería rambleña a cada rincón del país, ya se encuentran disponibles en la red de administraciones de Loterías y Apuestas del Estado.