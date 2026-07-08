Loyola impulsa una herramienta para identificar riesgos y necesidades en la atención a menores migrantes en Andalucía

Representantes del proyecto VRIME II. - UNIVERSIDAD LOYOLA

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola ha celebrado el pasado 9 de junio la reunión de lanzamiento del proyecto Vrime II, un proyecto de investigación orientado a validar y mejorar una herramienta digital para la gestión del riesgo de exclusión social de menores y jóvenes extranjeros no acompañados acogidos en Andalucía. Dicho proyecto da continuidad a una investigación anterior que ha permitido desarrollar la herramienta Vrime y avanzar en la identificación de necesidades, riesgos y factores de protección en menores migrantes residentes en centros de acogida.

Según ha informado la institución académica en una nota, el nuevo proyecto titulado 'Validación y mejora para la gestión del riesgo de exclusión social de menores y jóvenes extranjeros no acompañados acogidos en Andalucía. Vrime II', ha sido liderado por la investigadora de la Universidad Loyola Gloria Fernández-Pacheco Alises, responsable del grupo de investigación en Migraciones.

De esta manera, la iniciativa ha contado con la colaboración del Observatorio de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y ha sido financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) en el marco de la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura de la innovación pública 2025.

Asimismo, el objetivo principal es avanzar hacia una versión mejorada de la herramienta digital ya desarrollada, incorporando algoritmos de machine learning que permitan evaluar y gestionar de forma diferenciada y predictiva los riesgos de exclusión social de menores y jóvenes migrantes acogidos en Andalucía. Por ende, la herramienta ha buscado sistematizar la toma de datos, identificar factores de riesgo y protección, y facilitar al personal profesional de acogida y apoyo el diseño de estrategias individualizadas basadas en evidencias empíricas y en factores de resiliencia.

En particular, Vrime II parte de los resultados obtenidos en el proyecto anterior que ha permitido desarrollar una experiencia pionera en la sistematización del proceso de detección de riesgos en menores migrantes no acompañados a través de una aplicación digital. La fase anterior ha permitido identificar perfiles de riesgo habituales, construir una herramienta de apoyo para los centros residenciales y recopilar experiencias de intervención que se publicaron posteriormente en el manual 'La intervención con menores migrantes acogidos en Andalucía: aprendizajes a partir de la experiencia'.

De este modo, la fase actual ha ampliado el alcance de la investigación al incorporar también a jóvenes extutelados y pisos de emancipación. Por tanto, el proyecto también se ha centrado en mejorar la capacidad de la herramienta para evaluar riesgos en cinco dimensiones clave como la educativa, social, psicológica, criminológica y jurídico-situacional, incorporando de forma transversal un enfoque de derechos humanos.

DATOS Y MEJORES POLÍTICAS PÚBLICAS

La iniciativa impulsada por la Loyola ha respondido a la necesidad de contar con herramientas estandarizadas, automatizadas y validadas científicamente que permitan anticipar riesgos y orientar mejor la intervención con menores y jóvenes migrantes. En este sentido, ha pretendido contribuir a una gestión más eficiente de los recursos disponibles en centros de acogida y pisos de autonomía, así como aportar evidencias científicas útiles para el diseño de políticas públicas de infancia y juventud.

Al mismo tiempo, entre sus objetivos principales se ha observado la capacitación del personal profesional de los centros en el uso de la herramienta, la validación de la versión actual con población de menores y jóvenes extutelados, el análisis de datos para generar algoritmos predictivos, la implementación de un piloto de Vrime II y la elaboración de un repositorio interactivo de buenas prácticas.

En definitiva, la metodología ha combinado enfoques cuantitativos y cualitativos cuya orientación ha sido participativa y aplicada. Además, la institución ha sostenido que el proyecto prevé talleres de capacitación, recogida y análisis de datos en contextos reales, desarrollo tecnológico de la herramienta, entrevistas y grupos de discusión con profesionales y jóvenes extutelados, así como una evaluación participativa de los procesos y resultados.

A su vez, el planteamiento cuenta con un equipo interdisciplinar integrado por personal investigador de la Universidad Loyola y profesionales especializados en análisis de datos, derechos humanos, trabajo social, psicología, derecho, criminología, mediación intercultural y políticas públicas. La colaboración entre universidad, administración pública y centros de protección ha permitido contrastar la herramienta en contextos reales y avanzar hacia un modelo de intervención basado en datos, con capacidad para detectar necesidades, fortalecer factores de protección y mejorar la coordinación entre los distintos agentes implicados.

IMPACTO SOCIAL Y TRANSFERENCIA

Los resultados esperados han incluido la mejora de la precisión en la evaluación y predicción de riesgos, la optimización de recursos en los centros de acogida y el fortalecimiento de políticas de inclusión social y protección de la infancia. Así pues, el proyecto se ha propuesto generar un instrumento replicable y transferible a otros territorios con realidades similares.

Por último, Vrime II ha reforzado la apuesta de la Universidad Loyola por una investigación aplicada, interdisciplinar y orientada al impacto social, especialmente en ámbitos vinculados a los derechos humanos, la justicia social y la protección de colectivos en situación de vulnerabilidad. Y en continuidad con las Preferencias Apostólica Universales de la Compañía de Jesús dos y tres: caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad en una misión de reconciliación y justicia; y acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador.