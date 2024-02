La Loyola participa en un proyecto europeo sobre el tratamiento y diagnóstico de pacientes con alteración de consciencia

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola participa en el proyecto europeo DoCBox para mejorar el diagnóstico y tratamiento de pacientes con estados alterados de consciencia. Un equipo interdisciplinar liderado por el investigador experto en neuropsicología Alejandro Galvao representa a la Universidad Loyola en un consorcio conformado por 16 instituciones clínicas y académicas de diez países. La institución jesuita también está potenciando esta línea de investigación con la creación del nuevo Máster Universitario en Neurorrehabilitación, de la mano de la Fundación Vithas y el Instituto de Rehabilitación Neurológica de Hospitales Vithas, Irenea, para el próximo curso 2024/2025.

En una nota de prensa, la Loyola ha explicado que el proyecto denominado 'Development of a multimodal toolbox to ensure a fast and reliable diagnosis of consciousness disorders' (DoCBox) es una iniciativa aprobada por la Comisión Europea a través de su Programa Horizonte Europa dentro de las acciones Marie Sklodowska Curie. Hasta 2027, desarrollará y aportará nuevas herramientas para la mejora de las evaluaciones conductuales, de neuroimagen y neurofisiológicas que se implementan en pacientes con daño cerebral adquirido y estados alterados de consciencia.

Se espera que este proyecto desarrolle acciones para la creación y propuesta de directrices y recomendaciones, tanto científicas, como clínicas, e incluso políticas, para mejorar el diagnóstico y, por tanto, la atención de estos pacientes. Actualmente, la cifra de pacientes que sufre estos estados se sitúa entre uno y cuatro casos por 100.000 habitantes, siendo los accidentes de tráfico y las lesiones vasculares cerebrales las causas más frecuentes de los mismos, lo cual supone un reto asistencial. Existen diversas escalas para evaluar los niveles de consciencia en esta población.

Por un lado, en el ámbito experimental, se han descubierto algunos parámetros cerebrales funcionales que aportan información valiosa. Sin embargo, el consorcio y el proyecto DoCBox pretenden proporcionar nuevas herramientas de evaluación "a pie de cama" para perfeccionar y optimizar la detección de signos de consciencia en pacientes pos-comatosos; identificar los biomarcadores neurofisiológicos y de neuroimagen más precisos de los estados de conciencia y desarrollar nuevos programas informáticos fáciles de usar para aplicar estos análisis en entornos clínicos.

"Por otra parte, estas herramientas responderán a las necesidades de la sociedad en cuanto a la evaluación de estos pacientes, ya que responderán adecuadamente a las rígidas limitaciones de tiempo de los entornos clínicos, que son una de las mayores limitaciones para un diagnóstico preciso", afirma Alejandro Galvao, investigador principal del proyecto en la Universidad Loyola.

Por último, el proyecto también pretende involucrar a los cuidadores formales e informales en el diagnóstico de los pacientes con este tipo de patología. Además, al estar involucrados diversos profesionales del ámbito de la física y la ingeniería, además de la medicina o la neuropsicología, también habrá aproximaciones metodológicas basadas en la inteligencia artificial, que ayudarán a optimizar los procesos y el resultado que ofrecen estas herramientas.

El proyecto está coordinado por la Universidad de Liege (Bélgica) y la Universidad Loyola coordina un paquete de trabajo que se dedicará a identificar los biomarcadores neurofisiológicos y de neuroimagen más precisos de los estados alterados de consciencia en daño cerebral adquirido, y desarrollar programas informáticos fáciles de usar para aplicar estos análisis en entornos clínicos y hospitalarios.

Para ello, la Universidad Loyola ha configurado un equipo interdisciplinar de expertos en distintas áreas como Bárbara Postigo Alonso, Doctora y Profesora del Departamento de Psicología e Investigadora del Laboratorio de Neurociencia Humana, Samuel López Rodríguez, Ayudante de Investigación e Investigador predoctoral del Departamento de Psicología y del Laboratorio de Neurociencia Humana, quien disfruta una beca predoctoral FPU (Formación del Profesorado Universitario).

Por otra parte, durante el desarrollo del proyecto, James Brian Romaine, Profesor Adjunto e Investigador del Departamento de Ingeniería, área Ingeniería electrónica; Mercedes Torres Jiménez (Vicerrectora de Investigación y Catedrática del Departamento de Métodos Cuantitativos); y Francisco Rivas García (Investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos) formarán parte de diferentes tareas y colaboraciones durante el desarrollo del proyecto.

Por otra parte, esta convocatoria y proyecto tiene entre sus objetivos facilitar el intercambio de profesionales desde el ámbito clínico y hospitalario, al ámbito investigador y universitario, por lo que están comprometidos 19 meses de estancias de los investigadores de la Universidad Loyola que participarán en el proyecto en diferentes instituciones del consorcio. Igualmente, diversos profesionales clínicos y científicos nos visitarán durante el transcurso de los 4 años del proyecto.

El proyecto está enmarcado en la línea de Neuropsicología Aplicada dentro del grupo de investigación Loyola Health, que desarrolla diversos proyectos de investigación en relación con la evaluación, diagnóstico, pronóstico e intervención en daño cerebral grave. En Loyola Másteres, la Escuela de Postgrado de la Universidad Loyola, se pondrá en marcha el próximo curso 2024/2025 el Máster Universitario en Neurorrehabilitación, todavía pendiente de verificación por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua).

Este programa, creado en colaboración con la Fundación Vithas y Instituto de Rehabilitación Neurológica de los Hospitales Vithas (Irenea), ofrece una visión integral, holística y transdisciplinar de las lesiones neurológicas y de su abordaje terapéutico en las distintas fases del proceso rehabilitador. Un programa de postgrado con un enfoque práctico basado en la evidencia científica, los últimos avances científico-tecnológicos y en la experiencia clínica de profesionales especializados de relevancia internacional.

Además, recientemente pertenecen a la Cátedra Internacional de Salud Cognitiva creada por el Centro de Investigación Nebrija en Cognición (CINC) de la Universidad Nebrija, y la empresa multinacional de estimulación cognitiva CogniFit. El grupo de investigación trabaja habitualmente con IRENEA, también socio del consorcio. Este proyecto consolida la colaboración ya existente entre las dos instituciones, e impulsa diversos proyectos y publicaciones ya en marcha, además de propuestas formativas en neurorrehabilitación.