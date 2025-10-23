La Loyola presenta su nuevo instituto de investigación para impulsar soluciones en energía, tecnología y sostenibilidad

DOS HERMANAS (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

La Universidad Loyola ha presentado oficialmente, en su campus de Sevilla (Dos Hermanas), el Instituto Loyola de Energía, Tecnología y Sostenibilidad (LETS), una nueva unidad de investigación interdisciplinar creada con el objetivo de ofrecer soluciones científicas y tecnológicas a los desafíos globales relacionados con la transición energética, la sostenibilidad ambiental y la transformación tecnológica.

El acto, que ha contado con la participación del rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez-Estern, la vicerrectora de Investigación, Mercedes Torres, y el director del Instituto LETS, Carlos Ortiz, ha puesto de relieve el papel estratégico del nuevo instituto dentro de la política científica de Loyola y su vocación de colaboración con empresas e instituciones para transferir conocimiento e innovación a la sociedad, ha informado la Loyola en una nota de prensa.

También intervinieron los investigadores Pablo Millán, director de la Escuela de Ingeniería y Francisco Montero, Vicerrector de Planificación Académica, también responsables de los ejes estratégicos de sostenibilidad e innovación tecnológica, respectivamente. Durante su intervención, el rector Fabio Gómez-Estern subrayó que LETS "representa la unión entre ciencia, tecnología e impacto social y una amplia tradición investigadora que ha guiado a la Universidad Loyola desde sus comienzos hasta el día de hoy".

Por su parte, Mercedes Torres, vicerrectora de Investigación, destacó que "Loyola quiere ser reconocida como un espacio de descubrimiento y de innovación, donde la investigación se traduzca en respuestas concretas a los grandes desafíos de la Humanidad". En la presentación del Instituto, el director Carlos Ortiz ha explicado la misión y objetivos estratégicos del LETS, destacando su vocación interdisciplinar.

Ortiz ha detallado que el instituto está integrado por más de 40 investigadores e investigadoras procedentes de áreas como ingeniería, métodos numéricos, economía, derecho, psicología, ciencias de la salud y humanidades, y que se estructura en tres grandes ejes de investigación: transición energética, sostenibilidad ambiental e innovación tecnológica.

"Este instituto es una apuesta de Loyola por la investigación aplicada, la transferencia de tecnología y la formación de talento científico. Nuestra misión es generar conocimiento útil, sostenible y transformador", ha afirmado.

El primero de los ejes del instituto, también presentado por Carlos Ortiz, aborda la transición energética y la descarbonización industrial. Durante su exposición, explicó que "la investigación en este campo busca desarrollar nuevas tecnologías para una energía más limpia y eficiente, desde la captura de CO2 y la producción de hidrógeno verde hasta el diseño de sistemas inteligentes para redes eléctricas renovables".

Ortiz ha subrayado, además, que LETS "pone la ciencia al servicio de la transformación energética", a través de líneas de trabajo que incluyen el almacenamiento térmico y electroquímico de energía, el desarrollo de tecnologías CCUS (captura, uso y almacenamiento de carbono), y la valorización catalítica de biomasa para la generación de combustibles sostenibles. "Queremos ofrecer soluciones científicas que faciliten la transición hacia una economía descarbonizada y competitiva". ha apostillado.

El segundo eje, centrado en la sostenibilidad ambiental, ha sido presentado por Pablo Millán, quien ha señalado que el Instituto desarrolla proyectos de agricultura inteligente, con sistemas de monitorización de cultivos mediante sensores y visión artificial, así como vehículos autónomos para control ambiental y agrícola, que contribuyen a una gestión más eficiente del agua, los suelos y la biodiversidad.

"Desde la inteligencia artificial y la robótica, trabajamos para optimizar el uso de recursos y reducir el impacto ambiental de los sectores productivos", ha añadido. El tercer eje, presentado por Francisco Montero, se centra en la innovación tecnológica aplicada a sectores de alto impacto como el aeroespacial, el biomédico y el social.

Montero ha sostenido que "en este ámbito convergen la inteligencia artificial, la ciencia de datos, los materiales avanzados y la ingeniería biomédica, aplicadas al desarrollo de soluciones tecnológicas que mejoran la calidad de vida y la competitividad industrial". Entre sus líneas de trabajo se incluyen la fabricación de nuevos materiales multifuncionales, el análisis de datos biomédicos mediante IA, el diseño de dispositivos médicos avanzados y la creación de tecnologías asistenciales orientadas a la inclusión y la accesibilidad.

Con la puesta en marcha de este instituto, "la Universidad Loyola refuerza su compromiso con la investigación aplicada, la transferencia de conocimiento y la sostenibilidad, consolidándose como una universidad de referencia en ciencia y tecnología al servicio del desarrollo humano y del entorno", ha concluido la institución académica privada en su comunicado.