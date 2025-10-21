Lucena acoge la celebración de la I Asamblea del Campus Territorial de la Universidad de Córdoba

LUCENA (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

El Palacio de los Condes de Santa Ana, en Lucena (Córdoba), ha acogido este martes la celebración de la I Asamblea del Campus Territorial de la Universidad de Córdoba (UCO), que ha reunido a un centenar de representantes de empresas, instituciones y agentes territoriales y ha servido como foro para hacer balance de los dos primeros años de funcionamiento de los Centros Universitarios de Desarrollo Territorial (CDT) de la UCO.

Los CDT, según ha informado la UCO en una nota, son estructuras específicas de transferencia del conocimiento y extensión universitaria en la provincia de Córdoba. Actualmente, la UCO cuenta seis CDT. Los dos primeros, Lucena y Pozoblanco, nacieron en mayo y junio de 2023, respectivamente. Ese mismo año, en diciembre, vio la luz el de Puente Genil, y en el presente 2025 se han sumado tres más: Baena y Cabra, en marzo pasado, y Priego, el pasado junio.

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha presidido el acto y ha señalado que "en estos dos años hemos aprendido algo esencial, la importancia de la escucha activa, que los tiempos del territorio exigen continuidad y presencia, que la gobernanza compartida entre universidad, ayuntamientos, empresas y tercer sector funciona, y que la universidad aporta verdadero valor cuando conecta su conocimiento con los problemas concretos de las personas".

Torralbo ha defendido que la UCO es un verdadero motor de progreso económico y social, "capaz de transformar el conocimiento en empleo, cooperación y bienestar. Pero más allá de los datos, está la realidad humana de quienes aprenden, emprenden y se quedan en su tierra. Esa es la base de nuestro modelo, una universidad que piensa globalmente, actúa localmente y convierte su presencia en la provincia en una fuerza de desarrollo, cohesión y esperanza compartida".

El rector ha subrayado, además, que "las instituciones y las empresas han acogido muy bien esta iniciativa porque entienden que una universidad cercana al conocimiento y a la formación permanente de los trabajadores beneficia a todos", y ha destacado que "este proyecto no tendría sentido sin la implicación del territorio, sin el compromiso de quienes creen en la utilidad social de la universidad pública".

Así, ha afirmado que "el conocimiento no entiende de fronteras, pero sí de vínculos, y este proyecto demuestra que los nuestros están vivos, que siguen fortaleciéndose en cada pueblo y en cada persona que confía en la utilidad social de la universidad pública".

Por su parte, el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, ha subrayado la importancia de la presencia de la UCO en el municipio y en los pueblos de la provincia, y ha afiramdo que "la universidad en estos pueblos es fundamental", y "cuando viene lo hace con todo lo que es la universidad", que "no es solo formación", sino es es "muchas más cosas", pues "hay innovación, hay investigación y hay cultura".

Ha recordado que "en Lucena fuimos el primer centro de desarrollo que pusimos en marcha, ahora pronto va a ser dos años, y poco a poco ha ido arrancando", y ha destacado que "en Lucena el sector empresarial es muy importante, necesitamos que la universidad esté con ellos y ellos con la universidad, para que el talento no se nos vaya y podamos poner en contacto universidad y empresa", añadiendo que el objetivo es "establecer los mecanismos necesarios para que Lucena siga creciendo y siga siendo una ciudad más desarrollada, con personas mejor preparadas en nuestras empresas".

Por su lado, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha felicitado a la UCO por "ser pionera y un referente a nivel andaluz y nacional" en materia de desarrollo territorial. Ha recordado que "las universidades públicas tienen un importante compromiso con su territorio, ayudan a vertebrar Andalucía y a llevar el conocimiento a cada rincón", y ha anunciado que "el desarrollo territorial se ha incluido como objetivo legal en la nueva Ley Universitaria de Andalucía".

Además, ha defendido que "estos centros son fundamentales, porque llevan la formación y la innovación al terreno, respondiendo a las necesidades reales de cada comarca", y ha apostado por "un emprendimiento basado en el conocimiento que refuerce la competitividad empresarial y ayude a fijar población al territorio".

Finalmente, el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, ha puesto de relieve el respaldo del tejido empresarial al proyecto desde su inicio, argumentadno que "los empresarios no podían faltar a esta cita. Desde el primer momento apoyamos esta iniciativa pionera de la Universidad de Córdoba para acercar la universidad al territorio y a las empresas".

Ha asegurado, además, que "se están haciendo las cosas bien, llevando el conocimiento al mundo de la empresa", y ha abogado por "seguir profundizando en la relación universidad-empresa y en el trabajo conjunto con los grupos de investigación", afirmando que los empresarios "están encantados de estar a la altura de lo que requiere nuestra universidad".

PANELES TÉCNICOS

La asamblea se ha estructurado en tres paneles temáticos. El primero, dedicado al papel de la Universidad en la formación del talento local, ha contado con la participación del gerente de AFAR (Lucena), Jesús Muñoz; el responsable de RSU de la Egemasa (Puente Genil), David Ruiz; el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández; el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco; la directora de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, Raquel Santos; el alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, y la ganadea de vacuno de leche María José Vioque García.

El segundo panel se ha enfocado en la colaboración universidad-empresa como motor de desarrollo territorial, y en el han participado la directora de Recursos Humanos de Grupo Infrico (Lucena), Ana Pérez; el director de RRHH de Keyter Intarcon Operations SL (Lucena), Manuel Izquierdo; el director corporativo de Operaciones de Ximenez Group (Puente Genil), Francisco Jaén; el director de Gestión y Desarrollo de Personas de Covap, Juan José Lunar; la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano; el alcalde de Cabra, Fernando Priego; el CEO y director comercial de Inverurop Invernaderos Europeos (Cabra), Antonio Jesús González, y la directora de Fundación EMET Arcoiris, Auxiliadora Fernández.

Por último, el tercer panel ha girado en torno a los impactos reales en el territorio, las estrategias de futuro y herramientas de financiación para los CDT. En esta última mesa han participado la vicerrectora de Innovación y Transferencia de la UCO, Lourdes Arce; el vicerrector de Formación Continua, Empleabilidad y Emprendimiento de la UCO, Antonio Arenas; el subdirector general de Transferencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Fernando Mérida, y Marcela Chrenekova, de la Slovak University of Agricultura in Nitra (Eslovaquia).

CDT DE LA UCO

Los CDT de la UCO actúan como instrumentos de colaboración de la Universidad de Córdoba con instituciones públicas y privadas, con el objetivo de establecer sinergias para potenciar la formación, la investigación, la innovación y la promoción cultural y artística. Nacen para acercar la Universidad a la provincia, escuchar las necesidades de las comarcas y trabajar de forma conjunta con los agentes locales.

Cada uno de estos Centros de Desarrollo Territorial se ha especializado en una determinada temática, según las necesidades de los territorios: sector del frío (Lucena), sector agroalimentario (Pozoblanco), tecnología (Puente Genil), innovación social (Baena), sector del metal (Cabra) y aceite de oliva (Priego).