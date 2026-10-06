Lucena (Córdoba) pone en marcha el nuevo servicio de conservación integral de zonas verdes

Responsables del Ayuntamiento de Lucena, UNEI y Fepamic junto a los operarios. - UNEI/FEPAMIC

LUCENA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) ha impulsado la creación de 21 empleos, en su mayoría para personas con discapacidad, para la conservación integral de las zonas verdes de la ciudad, gracias a la adjudicación a las empresas sociales UNEI y Fepamic del contrato de mantenimiento de estos espacios hasta 2030.

Según han indicado el Ayuntamiento lucentino, UNEI y Fepamic en una nota conjunta, estos 21 puestos de trabajo corresponden prácticamente en su totalidad a vecinos de Lucena y de sus alrededores. Además, por el carácter social de las empresas adjudicatarias, siete de cada diez operarios son personas con discapacidad.

El alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, junto a la presidenta de Fepmic, Sara Rodríguez, y el director general de UNEI, Rafael Cía, han dado la bienvenida a este nuevo equipo de jardinería y conservación medioambiental, con el que el Ayuntamiento pretende reforzar la conservación y mejora de áreas naturales, zonas verdes, plazas y espacios abiertos del municipio.

Este contrato supone la primera colaboración de UNEI y Fepamic, dos compañías referentes de la economía social en Andalucía, como Unión Temporal de Empresas (UTE). Ambas organizaciones, además, han llevado a cabo una inversión conjunta de 240.000 euros en medios de transporte y maquinaria especializada, incluidos camión, furgonetas eléctricas, remolques, contenedores, cortacésped, desbrozadoras, sopladoras, cortasetos y motosierras, además de herramientas manuales.

Adicionalmente, Fepamic y UNEI han puesto en funcionamiento una nave propia en Lucena para la gestión del servicio y almacenamiento de los vehículos y maquinaria asociados. Las principales tareas asociadas a este nuevo servicio incluyen riegos, fertilización, podas, mantenimiento y reposición de especies vegetales; limpieza de jardines y de parques infantiles y conservación de zonas terrizas. En definitiva, todas las labores necesarias para garantizar un correcto mantenimiento y servicio integral en las zonas verdes del municipio.

Aurelio Fernández ha señalado que "queremos que Lucena sea cada día una ciudad más cuidada, más limpia y más verde, y este nuevo servicio nos permite avanzar en ese objetivo al mismo tiempo que generamos empleo, especialmente para personas con discapacidad, de la mano de dos empresas que conocen bien nuestra ciudad y que ya han demostrado su compromiso con ella".

Por su parte, la resposable de Fepamic, Sara Rodríguez ha destacado que la entidad aporta a este servicio "más de 20 años de experiencia en jardinería y mantenimiento de zonas verdes, una actividad que desarrollamos en otros seis municipios de la provincia de Córdoba, combinando calidad, eficiencia y creación de empleo inclusivo local".

Rodríguez ha subrayado también la vinculación de Fepamic con Lucena, donde cuenta con un centro de día para personas con discapacidad y ya presta servicios de mantenimiento de zonas verdes mediante tres contratos menores. "Conocemos el municipio y asumimos esta nueva etapa con el compromiso de contribuir al cuidado de sus espacios públicos y al bienestar de su ciudadanía", ha señalado.

Además, el director general de UNEI, Rafael Cía, ha expuesto que la compañía acomete este trabajo a través de su línea de negocio UNEI Natura, "especializada en conservación medioambiental y que cuenta con más de 120 proyectos en marcha en toda Andalucía, incluyendo jardinería, paisajismo, conservación medioambiental y reforestación". Cía ha valorado que UNEI, que emplea ya a más de 2.100 trabajadores en toda Andalucía, viene creciendo también en Córdoba a "doble dígito" en plantilla.

Además, tanto la presidenta de Fepamic como el director general de UNEI han coincidido en resaltar la "potencia del tejido empresarial sin ánimo de lucro, que se une para acometer proyectos ambiciosos como éste y que consigue recuperar proyectos de vida, sobre todo de personas con discapacidad, a través del empleo".

FEPAMIC Y UNEI

Fepamic es una entidad social cordobesa con alrededor de 800 profesionales en el conjunto de su estructura. Su grupo empresarial, integrado por cinco Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, presta servicios de limpieza, jardinería, control de accesos, restauración y rehabilitación entre otros, generando empleo inclusivo, estable y de calidad también en las zonas rurales de la provincia.

Por su parte, UNEI es la empresa social andaluza líder en creación de empleo para personas con discapacidad, con 2.100 personas en plantilla, el 87% con discapacidad y el 50% con problemas de salud mental. La actividad de UNEI, que celebra en 2026 su 35 aniversario, se desarrolla a través de diferentes líneas de negocio en los ámbitos de la logística integral, los Facility Services, la conservación medioambiental, la teleasistencia avanzada y la gestión de espacios deportivos.