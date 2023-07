La lucha de Endesa contra el fraude masivo en Granada se salda con 1.232 suministros inspeccionados, el 80% tenía fraude

GRANADA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha llevado a cabo en lo que va de año en Granada 47 actuaciones contra el fraude masivo en colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado, debido al riesgo que conlleva este tipo de actuaciones para los técnicos de la compañía eléctrica, y en ellas se han analizado 1.232 suministros de los cuales 979 (un 80 por ciento) tenía fraude.

La filial de redes de Endesa, e-distribución, lleva a cabo este tipo de actuaciones desde su área específica de lucha contra el fraude, un equipo humano que cada día trabaja para que los clientes con contrato en vigor no se vean afectados por las consecuencias del fraude masivo.

Esta práctica provoca la saturación de las redes y los consecuentes cortes de suministro al saltar las protecciones de las instalaciones con el fin de que no se produzcan incendios. El trabajo de este equipo de técnicos va de la mano de las Fuerzas de Seguridad, ya que cada día se enfrentan a amenazas por su trabajo.

Precisamente este año han llevado a cabo 47 actuaciones en las que han analizado 1.232 suministros, la última intervención masiva fue el pasado 31 de mayo. Estas actuaciones se están llevando a cabo en las zonas de Granada más afectados por la sobrecarga de la red que provoca cortes de suministro como son Zona Norte, Santa Fe, Pinos Puente, Iznalloz, Cogollos de la Vega o Atarfe.

En la zona donde más se ha actuado debido a la sobrecarga de la red que se registra de forma continua ha sido la Zona Norte, en concreto en 2023 en esta área urbana se han llevado a cabo 16 actuaciones contra el fraude acompañados los técnicos de Endesa por las Fuerzas de Seguridad. En estas actuaciones se han llegado a inspeccionar 483 suministros, de los cuales 400 tenían fraude, es decir un 82 por ciento.

Gracias a estas intervenciones la red eléctrica registra unos descensos de consumo de hasta un 60 por ciento, lo que se traduce en un funcionamiento normal de las instalaciones. A estas actuaciones Endesa suma la colaboración de los técnicos con las Fuerzas de Seguridad en sus intervenciones contra las plantaciones de marihuana, ayudando en la parte técnica de instalaciones eléctricas manipuladas.

En lo que llevamos de año se han llevado a cabo 47 intervenciones de este tipo acompañando a las fuerzas de seguridad, realizándose 979 cortes de suministro por plantaciones de marihuana en Granada. En esta lucha contra el fraude Endesa está aplicando también la última tecnología instalando detectores de potencia en los centros de transformación y utilizando el big data para hacer una detección del fraude más precisa. Medidas imprescindibles ya que el fraude se está sofisticando cada día más por lo que su detección se vuelve más complicada.

A estas medidas la filial de redes de Endesa, e-distribución, suma actuaciones concretas de refuerzo que se han implementado en estas zonas en los últimos 3 años con inversiones que superan los ocho millones de euros en el caso de la Zona Norte.

Lejos de las acusaciones de redes no preparadas, las instalaciones en esta zona de Granada cuentan con la última tecnología que se ha venido implementando en los últimos años, reforzando la red de baja y media tensión, llegando incluso al refuerzo de la subestación Pulianas que ha aumentado su potencia en un 57 por ciento a pesar de que los clientes en esta zona no han aumentado, sino todo lo contrario, los índices de contratación no llegan al 50 por ciento.

En Pinos Puente Endesa también ha hecho una labor de refuerzo de infraestructuras en los últimos años con una inversión que ronda el medio millón de euros, duplicando la potencia instalada en esta zona donde en algunos casos un centro de transformación que podría llegar a atender a 600 clientes cuenta solo con 10 contratos de suministro en vigor y a pesar de ello la infraestructura sufre cortes por sobrecarga de la red que afectan a todos los vecinos.

Las inversiones realizadas por Endesa se han extendido a áreas cercanas donde se está registrando la proliferación de esta problemática como son Atarfe o Santa Fe. Además de estas zonas se ha realizado un esfuerzo añadido gracias a la última tecnología en cuanto a digitalización de las redes, instalando interruptores telemandados en 8 centros de transformación de la zona norte lo que permite su control remoto y actuación a distancia, reduciendo los tiempos de actuación en un 60 por ciento. Estos telemandos están siendo fundamentales ante la ola de calor.