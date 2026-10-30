Lucía Amérigo Góngora dirigirá el Ifapa para sustituir a Marta Bosquet, propuesta para la Defensoría del Pueblo Andaluz

Archivo - El centro Ifapa en Palma del Río. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lucía Amérigo Góngora dirigirá el Instituto de Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) en sustitución de Marta Bosquet, propuesta para ser la nueva Defensora del Pueblo Andaluz. Nacida en Almería (1980), es licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, cuenta con un máster en Mediación Intercultural por la Universidad de Almería, un máster en Dirección de Protocolo y Relaciones Institucionales por el Instituto Superior de Estudios Profesionales CEU y el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) de la Universidad de Almería.

Su nombramiento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno este viernes. En el ámbito profesional, ha desarrollado su trayectoria en los sectores de la comunicación y la administración pública. Ha trabajado en Europa Press y en el departamento de Comunicación de Coexphal.

En 2010 ingresó en el cuerpo de funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Almería, donde era interina desde 2006, ha ejercido como jefa de Gabinete en el Ayuntamiento de Almería desde 2015 y posteriormente ejerció el mismo cargo en las consejerías de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, desde 2022, y de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, desde 2024 y hasta la actualidad. Su formación se complementa con la participación en jornadas, seminarios y talleres relacionados con la comunicación, la imagen pública, la economía y la creación de empresas.