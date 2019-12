El Gobierno niega que Andalucía está intervenida y traslada a la Junta que "cumplir la ley no se somete a negociación"

Actualizado 20/12/2019 10:46:41 CET

SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha asegurado que las cuentas de Andalucía no están intervenidas, "ni hay voluntad de intervenirlas", y ha advertido de que "el cumplimiento de la ley no está sometida a negociación, simplemente se cumple", en referencia a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, Fernández ha insistido en que Andalucía no está intervenida y ha apuntado que "quien diga lo contrario, miente". "En España, hoy no hay ni una sola comunidad intervenida, solo las cuentas de Cataluña están sometidas a especial vigilancia por su situación excepcional", ha detallado.

En cuanto a la petición del presidente de la Junta, Juanma Moreno, al presidente del Gobierno central en funciones, Pedro Sánchez, de que rectifique la prohibición a Andalucía de salir a los mercados y la obligación a acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el delegado del Gobierno central ha hecho hincapié en que "el cumplimiento de la ley no está sometido a negociación".

"Que Andalucía tenga que presentar un plan económico y financiero no es que lo diga el Ministerio, sino que lo dice la ley, que es de 2012 y la hizo el PP y obliga a las comunidades que no cumplen el objetivo de déficit a presentar un plan económico. No es una decisión arbitraria de Hacienda ni el Ministerio puede negociar con eso. Lo dice la ley y está para cumplirla", ha subrayado.

El delegado del Gobierno en Andalucía ha recordado que la Junta tenía "toda la información" antes de presentar los Presupuestos de la comunidad para 2020 y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) "ya avisó a la Junta de que sus números no iban a cuadrar", por esto "el único responsable de 2020 es Juanma Moreno".

De igual manera, ha negado que se trate de "un castigo" porque "la ley no es negociable". "Un gobierno no puede decidir si una ley se aplica o no se aplica, simplemente está obligado", ha señalado, para añadir que además "su cumplimiento no se flexibiliza".

Tras indicar que Andalucía deberá recurrir al FLA cuando quiera endeudarse a "interés cero", ha precisado que "la única comunidad autorizada para salir al mercado es Madrid", pero este debate "solo se ha planteado en Andalucía".

"Las cuentas de Andalucía son solo responsabilidad de Juanma Moreno y de los grupos que le apoyan", ha insistido para apuntar que Andalucía tiene que presentar un plan financiero y, en general, "la derecha prefiere preservar la bajada de impuestos a los que más tienen y luego recortar en servicios públicos".

Por último, preguntado sobre la responsabilidad en esta situación de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en 2018 --año en que se cumplió el déficit-- consejera del ramo en la región, Fernández ha señalado que "no se trata de buscar responsabilidades" y ha advertido de que "ya en Andalucía se han producido recortes en sanidad y educación y estos son responsabilidad de Juanma Moreno".