Luis Ángel Hierro, convencido de "pasar el corte" de las primarias del PSOE-A tras entregar "físicamente 986 avales"

SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado y profesor de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro se ha mostrado este martes seguro de que va a "pasar el corte" de las primarias del PSOE-A para elegir al candidato socialista a la Junta en las próximas elecciones autonómicas tras entregar "físicamente 986 avales" en la sede regional del partido, en Sevilla, apenas una hora antes de que, a las 14,00 horas, expirara el plazo para ello.

En una atención a medios al acudir a la entrega de los avales, el precandidato socialista ha explicado que, "físicamente", su equipo ha traído 986 avales, de los que "una parte son originales y otros son los PDF que se han subido a la plataforma", según ha puntualizado antes de subrayar que "todos tienen la misma validez".

En todo caso, ha comentado que "nos consta que va a haber más" avales, y él calcula que su "predicción" de que va a reunir "unos 1.200 se va a cumplir". "Podemos estar perfectamente de 1.200 en adelante", ha dicho Luis Ángel Hierro, quien por eso ha señalado que en su equipo están "convencidos" de que van a "pasar el corte" y va a haber "unas primarias a tres".

Según el reglamento establecido para las primarias tras el 39 Congreso federal del PSOE, para concurrir al proceso cada candidatura debe entregar un mínimo de avales equivalente al 2% del censo total de militantes que puede participar en las primarias, y un máximo que corresponda al 4%, que en el caso de este proceso equivale a 1.863 avales.

"EN CONTRA" DE LA RECOGIDA DE AVALES

No obstante, el precandidato se ha quejado de que el proceso para la recogida de avales ha transcurrido "con dificultad", así como "ha puesto de manifiesto lo obsoleto que es el proceso y las tensiones que provocan los avales", de los que se declara "en contra", y cree que "deben desaparecer".

En esa línea, ha opinado que las "tensiones" que se generan "entre los miembros de las agrupaciones provinciales" por la recogida de avales "no son buenas para el partido", ni "el que haya secretarios generales o alcaldes recaudando avales como si no hubiera un mañana", cuando eso, además, "es un absurdo, porque no son necesarios", según ha señalado Luis Ángel Hierro, quien ha abogado por "aprender" de este proceso para "modificar eso".

También ha señalado que, aunque su equipo ha recogido "una cantidad razonable" de avales, cree que podría haber recaudado "más si no se hubieran dedicado a coger como locos avales en algunas agrupaciones".

En todo caso, ha manifestado que "la enseñanza" que extrae de este proceso es que, desde el 39 Congreso federal, el PSOE "permite que haya una candidatura de bases promovida por los militantes del partido sin apoyo orgánico, simplemente un conjunto de personas orientada a un objetivo programático", de "ofrecer un proyecto que ilusione a los andaluces, que nos permita ganar las próximas elecciones".

"Y en eso vamos a trabajar a partir de ahora", ha abundado Hierro, quien ha indicado además que su candidatura "ha permitido o está permitiendo que los enfrentamientos" entre las precandidaturas de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, "se aminore, y que el debate se centre más en las ideas y no en las personas".

"SAVIA NUEVA"

"Si no estuviéramos nosotros, probablemente esto sería un pim pam pum entre unos y otros, una mera lucha de poder", ha añadido Luis Ángel Hierro, quien en esa línea ha sostenido que su candidatura introduce "una savia nueva" y el "objetivo programático, y eso será bueno para estas primarias".

De cara a la campaña de información que comenzará una vez que se proclamen oficialmente las candidaturas, el exdiputado ha comentado que su equipo pretende "visitar todas las provincias" para pedir el voto a los militantes, y a la pregunta de si contempla integrarse en la candidatura de Susana Díaz o Juan Espadas ha respondido que "en principio no está en nuestro planteamiento", pero que en todo caso "se fijará la postura que decidan aquellos que han avalado la candidatura".

"Habría una consulta a aquellos que han avalado", ha aclarado, subrayando que ese modo de proceder es "lo lógico y natural, lo razonable", al tiempo que ha apostillado en todo caso que cree que "hay mucho partido por jugar".

Preguntado por las sensaciones que ha recibido sobre el ánimo de los militantes en este proceso, ha apuntado que él no ha podido "hacer el recorrido que han hecho otros candidatos" por las agrupaciones "ni he tenido el apoyo que han tenido otros", pero que la "percepción" que tiene es que en la militancia hay "básicamente ilusión".

Ha comentado que "el otro día un militante" le dijo "una cosa preciosa", y era que el proyecto que él representa "es el hilo de seda que me mantiene unido al Partido Socialista". "Eso significa que hemos evolucionado y que estamos cumpliendo una función de ilusionar, y también de ilusionar a votantes que van a venir de fuera, de la izquierda", ha indicado.

"Por tanto, la sensación es magnífica", ha dicho Luis Ángel Hierro, que ha comentado que hay provincias como Córdoba, Jaén y Granada, según ha citado, en la que su candidatura es "más fuerte" que otras.