Luis Antonio García Asensio toma posesión como comisario jefe de la Policía Nacional en Linares (Jaén)

Toma posesión de Luis Antonio García Asensio como comisario jefe de la Policía Nacional en Linares. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LINARES (JAÉN), 31 (EUROPA PRESS)

Luis Antonio García Asensio ha tomado posesión este lunes como comisario de Policía Nacional de la Comisaría de Linares (Jaén), Luis Antonio García Asensio, en un acto en el que se ha destacado la seguridad como uno de los pilares fundamentales para el bienestar y el futuro de la ciudadanía.

Así lo ha indicado el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, que ha presidido durante este encuentro, que también ha contado, entre otros, con el jefe superior de Policía en Andalucía Oriental, Luis Jesús Esteban; la comisaria jefa provincial, Layla Dris HachMohamed; la alcaldesa, Auxi del Olmo, y el vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Perales.

"Hoy formalizamos la llegada de Luis Antonio García Asensio como nuevo comisario jefe de la Policía Nacional en Linares", ha dicho Fernández, quien le ha deseado los mayores éxitos en esta nueva responsabilidad.

Además, ha resaltado el valor, la profesionalidad, la experiencia y la vocación de servicio público de los hombres y mujeres que integran la Policía Nacional en la provincia, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

"Un trabajo que muchas veces se desarrolla lejos de los focos: investigando durante meses, atendiendo a víctimas, previniendo delitos o protegiendo nuestras calles con el objetivo de hacer de la seguridad una realidad cotidiana que muchas veces solo se percibe cuando falta", ha afirmado.

Luis Antonio García Asensio llega a Linares procedente de Girona, donde desempeñaba funciones relacionadas con la coordinación provincial de Fronteras Terrestres. Anteriormente, desarrolló parte de su trayectoria profesional en Aragón, donde ejerció como inspector jefe de la Policía Nacional.

A lo largo de su carrera ha recibido diversas condecoraciones y reconocimientos, como la Cruz al Mérito Policial de la Policía Nacional con Distintivo Blanco y la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Blanco. También destaca el Distintivo Azul al Mérito Policial, concedido por el Gobierno de Aragón en junio de 2024, entre otros.

En su intervención, el subdelegado también ha recordado la labor de Javier Cazorla, anterior comisario jefe de la Policía Nacional en Linares, cuya profesionalidad y trabajo ha valorado. Un "servidor público ejemplar" que deja "una huella imborrable" tras un periodo de servicio corto, pero especialmente intenso.

Igualmente, ha tenido palabras para Layla Dris, a quien ha felicitado por el nuevo paso en su trayectoria profesional que supondrá dejar la jefatura del CNP en la provincia de Jaén. Al respecto, ha subrayado su "inmenso trabajo" durante estos años y le ha trasladado públicamente el agradecimiento por su dedicación y compromiso.

"Te acompañamos en la alegría y en el orgullo de conseguir un impresionante peldaño más en tu carrera profesional, aunque te vamos a echar muchísimo de menos, querida comisaria jefa provincial", ha declarado Fernández.