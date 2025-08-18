Lújar (Granada) inaugura un nuevo espacio de encuentro cultural y social con la colaboración de la Diputación

Inauguración de un nuevo espacio de encuentro cultural y social en Lújar (Granada). - DIPUTACIÓN DE GRANADA

LÚJAR (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El municipio granadino de Lújar cuenta desde este lunes, 18 de agosto, con un nuevo espacio de encuentro cultural, social y de ocio, fruto de la colaboración entre el ayuntamiento y la Diputación provincial.

Así, desde la Diputación han destacado en una nota que, "gracias al apoyo económico de la institución provincial, se ha podido transformar una zona que anteriormente funcionaba como aparcamiento municipal en un punto de referencia para la convivencia y el desarrollo de actividades vecinales".

La inauguración ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, quien ha animado a todos los vecinos a disfrutar de este nuevo lugar de encuentro.

Rodríguez ha felicitado además al alcalde por su iniciativa, y ha destacado "la importancia de seguir ofreciendo nuevos servicios que contribuyan al bienestar de los ciudadanos y al crecimiento de Lújar".

Por su parte, el regidor de Lújar, José Antonio González, ha mostrado su agradecimiento a la Diputación por la ayuda recibida, que el consistorio solicitó con el fin de dar solución a las "graves deficiencias" que presentaba el espacio, afectado por humedades y un deterioro general.

"Con esta intervención no sólo hemos resuelto un problema en nuestro pueblo, sino que hemos conseguido crear un nuevo servicio que beneficiará a todos los vecinos de Lújar", ha valorado el primer edil.

Según ponen de relieve desde la Diputación, con esta actuación, el citado municipio dispone desde este lunes de un espacio "moderno y funcional" que permitirá acoger actos culturales, actividades sociales y encuentros vecinales, "consolidándose como un recurso al servicio de toda la comunidad".