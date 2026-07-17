Luna (PSOE) ve las reformas de leyes de discapacidad y dependencia como una "inversión en dignidad e igualdad"

La senadora del PSOE por Córdoba, María Ángeles Luna. - PSOE

CÓRDOBA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE por Córdoba, María Ángeles Luna, ha valorado "muy positivamente" la aprobación en el Congreso del Proyecto de Ley que reforma la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, una norma que adapta definitivamente la legislación española al nuevo artículo 49 de la Constitución y que supone "uno de los mayores avances sociales de los últimos años", siendo una "inversión en dignidad, justicia e igualdad".

Según informa el PSOE en una nota, Luna ha afirmado que "frente a quienes utilizan los derechos sociales como un gasto, el Gobierno de Pedro Sánchez demuestra que son una inversión en dignidad, igualdad y justicia social", destacando que "la reforma abandona definitivamente un modelo asistencial para situar a las personas en el centro de las políticas públicas, reconociendo su derecho a decidir cómo quieren vivir, dónde hacerlo y con qué apoyos, reforzando la accesibilidad universal, la autonomía personal y la inclusión plena en la sociedad".

La senadora ha destacado que esta reforma beneficiará de forma directa a más de cuatro millones de personas con discapacidad en España, así como a casi 1,7 millones de personas en situación de dependencia, además de sus familias y personas cuidadoras, "que también verán ampliados sus derechos y apoyos".

Entre las principales medidas destacan "el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad para las personas con dependencia de grado I y del 65% para quienes tengan reconocidos los grados II y III; la teleasistencia como derecho subjetivo; la flexibilización de la asistencia personal y de la ayuda a domicilio; la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones; la protección reforzada de mujeres, niñas y niños con discapacidad; y la creación de un Programa Estatal para impulsar la accesibilidad universal".

Luna ha recalcado, además, que esta reforma llega "acompañada del mayor esfuerzo económico realizado nunca por un Gobierno para fortalecer el Sistema de Dependencia". "El Gobierno de España ha cumplido con su responsabilidad, ha aprobado una financiación extraordinaria de 6.200 millones de euros para fortalecer la dependencia y garantizar que los nuevos derechos sean una realidad", ha dicho.

Al respecto, ha añadido, "lo que no puede hacer el Gobierno de España es gestionar las competencias que corresponden a las comunidades autónomas. Este compromiso económico tiene que destinarse a reducir listas de espera, aumentar las prestaciones, mejorar las condiciones laborales del sector y reforzarlos servicios públicos de atención a la dependencia. Ahora damos un paso más, consolidamos esos avances por ley y ampliamos nuevos derechos", ha señalado.

Por ello, la senadora socialista ha sido especialmente crítica con la gestión del Gobierno de Moreno Bonilla, afirmado que "resulta incomprensible que Andalucía, después de recibir una financiación estatal sin precedentes, siga encabezando los peores indicadores del país en la tramitación de la dependencia. El problema ya no es de recursos; es de gestión y de voluntad política", ha afeado.

En este sentido, ha lamentado que Andalucía "continúa siendo la comunidad autónoma con mayor demora tanto en la resolución de los expedientes como en la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA), retrasando durante meses e incluso más de un año el acceso efectivo a prestaciones y servicios esenciales".

CRÍTICA A LA GESTIÓN DEL PP EN ANDALUCÍA

En este contexto, Luna ha asegurado que "Moreno Bonilla no puede seguir instalándose en la excusa permanente mientras miles de familias andaluzas esperan una ayuda que ya tienen reconocida. El Gobierno de Pedro Sánchez pone el dinero y amplía derechos; la Junta del PP llega tarde en hacerlos efectivos. Ésa es la diferencia entre un Gobierno que cree en el Estado del bienestar y otro que lo administra con resignación".

"Cada día de retraso significa una persona dependiente sin atención, una familia sobrecargada y, en demasiados casos, ciudadanos que fallecen antes de recibir la prestación a la que tenían derecho. Los derechos sociales no pueden quedarse atrapados en un cajón de la Junta de Andalucía".

Finalmente, Luna ha defendido que "mientras PP y Vox siguen instalados en el bloqueo y en los recortes, el Gobierno socialista continúa ampliando derechos, fortaleciendo el Estado del bienestar y construyendo una España más justa, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades para desarrollar su proyecto de vida con dignidad".