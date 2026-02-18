La luz apunta a una primavera "excepcionalmente barata" con precios alrededor de los 10 euros/MWh, según Tempos Energía

Archivo - Imagen de molinos eólicos. - TEMPOS ENERGÍA. - Archivo

La luz apunta a una primavera "excepcionalmente barata" con precios situados alrededor de los diez euros el megavatio hora, un episodio "extremo" que partiría del contexto energético "anómalo" que han provocado las últimas borrascas en el país. Desde la consultora energética Tempos Energía han apuntado que, de mantenerse esta previsión, junto a un futuro repunte de la energía solar, "podríamos observar el mes de abril más barato de la historia".

Según ha explicado el director general de Tempos Energía, Antonio Aceituno, "durante este mes de febrero, el pool promedia en los 11,36 euros el megavatio la hora, lo que supone una caída del 84,2 por ciento respecto al mes anterior y un 89,5 por ciento menos que hace un año, por lo que ya nos encontramos ante un mes de febrero hisórico".

Para el experto, la explicación de este fenómeno "es tanto meteorológica como estructural" debido a que España ha encadenado un tren de borrascas con una hidrología extrema -- más de un 60,76 por ciento-- y una producción eólica excepcional que ha subido un 11,11 por ciento. Entre viento y energía hidráulica, el mix ya cubre el 59,74 por ciento y, si se le añade la solar, el sistema alcanza el 73,60 por ciento.

En concreto, este exceso provoca que tres de cuatro horas ya coticen por debajo de los diez euros y casi una de cada cinco es negativa. De ahí que la consecuencia directa resulte en que "el gas se quede fuera de la ecuación", con unos ciclos combinados registrando un desplome del 40,91 por ciento.

FIN DEL PROTAGONISMO DEL GAS

Desde Tempos Energía consideran que el mercado energético ha dejado una "lectura clara", que pasa por que "Europa no está pagando una prima de invierno pero sí empieza a descontar su próxima batalla, el verano". Así, la referencia del mercado de gas en Europa (TTF) se mantiene estable en la horquilla de los 31 y 33 euros el megavatio la hora y con un almacenamiento del 35 por ciento.

Con el enfoque situado en los futuros del gas, la referencia clave del mercado europeo cierra en los 32,48 euros el megavatio hora en la segunda semana del mes de febrero, consolidándose como "un gas barato atrapado en la parte baja y sin tensión a pesar del ruido geopolítico y el invierno". Desde Tempos Energía han señalado que "el gas reacciona cuando el mercado se asusta, pero no consigue sostener los precios altos porque el sistema está abastecido".

En este sentido, la primera cita clave es la reposición de reservas entre abril y octubre. Según ha indicado el director de Tempos Energía, "si la campaña de inyección no arranca con fuerza en primavera, el mercado podría empezar a construir prima de verano antes de lo previsto".

Por su parte, el gas natural licuado continúa actuando como "una red de seguridad para el sistema". Las importaciones europeas van camino de los cinco billones semanales, lo que representa el mayor volumen desde que existen registros, y, por el momento, "Asia sigue sin competir de manera agresiva y sin activar la guerra de suministro". Mientras, Estados Unidos concentra cerca del 70 por ciento de las entregas consolidando la seguridad a futuro.

Ante este panorama global, la Agencia Internacional de la Energía proyecta importaciones en torno a los 185 billones en 2026 reforzando la sensación de abundancia. Por último, se suma tanto el factor del dióxido de carbono como el desplome del EUA diciembre 2026 hacia el rango de los 71 y 72 euros por tonelada --reduciendo la presión sobre el complejo energético-- lo cual, "aunque no es un factor directo, sí actúa como viento de cola sobre el TTF y provoca que el sistema no active la prima de estrés", ha recordado Aceituno.

EL BRENT, EN FASE DE AJUSTE

Durante el último tramo del invierno, el Brent ha iniciado una fase de ajuste. Tras un enero que ha registrado máximos de los últimos seis meses --71,89 dólares--, el precio ha regresado a la zona de los 68 dólares. Desde Tempos Energía han confirmado que "el mercado busca estabilidad" y han apuntado que, si bien el escenario central presenta a un Brent entre los 65 y 72 dólares el barril, el escenario de techo dibujaría unos precios entre los 71-72 dólares el barril. Por ello, el debate se encuentra entre "un mercado que absorbe el exceso o la imposición del exceso".

Para la consultora, "aunque la situación geopolítica mantenga su influencia en el mercado, la realidad es que se enfría y la apertura diplomática reduce el miedo". "Cuando el miedo baja, el mercado vuelve a los datos".

En la actualidad, Irán representa el tres por ciento del suministro mundial y controla el paso de Ormuz, que supone una quinta parte de la producción mundial, si bien los datos anticipan la situación de oferta. La Agencia Internacional de la Energía proyecta para 2026 un superávit de 3,73 barriles diarios y, además, la OPEP+ estudia aumentar la producción desde el mes de abril. "El único contrapeso se encuentra en el crudo ruso e iraní, que sigue con sanción y puede generar fricciones logísticas", han subrayado desde Tempos Energía.