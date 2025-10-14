Luz Gabás, Isaac Rosa y Elsa Punset entre los autores protagonistas de la 50ª Feria del Libro de Córdoba

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Autores como Luz Gabás, Isaac Rosa, Elsa Punset, Berna García Harbour, Antonio Mercero, Cherry Chic o Elvira Navarro tomarán parte en la Feria del Libro de Córdoba, que se celebra entre el 17 y el 26 de octubre. Se trata de una cita de especial trascendencia, ya que celebra su 50 edición, por lo que la Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba (Aplico) ha diseñado una amplia programación para celebrar como se merece tan significativa fecha.

Según ha indicado la organización en una nota, por tal motivo, algunos de los nombres más llamativos de la literatura actual visitarán Córdoba, para compartir con los lectores sus más recientes creaciones. Así, a Luz Gabás, que será la autora responsable de inaugurar la cita literaria, se sumarán en las siguientes jornadas autores como Susana Martín Gijón, Alejandro López Andrada, Manuel García Parody, Cherry Chic, Rafael Narbona o Andrea Morales.

Igualmente, serán parte del evento Isaac Rosa, Raúl Quinto, May R Ayamonte, Elsa Punset, Berna García Harbour, Rafael Reig, María Rosal, Antonio Mercero (de 'Carmen Mola'), Elvira Navarro, Antonio Torremocha, Marga Sánchez o Pilar Sanabria.

Todos ellos son "autores que nos cuentan el presente, o que se zambullen en la pasado, o se imaginan un nuevo mundo, a través de sus obras".

Comprometida con los nuevos y jóvenes lectores, la Feria del Libro de Córdoba despliega en su nueva edición una amplia y atractiva programación protagonizada por la literatura infantil y juvenil. Entre todos los asistentes, se elaborará una lista visual con los 50 libros de la infancia, y habrá Cuentos Musicales, como el protagonizado por el Grupo Orpheus, CuentaTeatro, a cargo de José Morales, y Narraciones Orales, obra de David Hernández, Raúl Vacas, Pedro Mantero y Mar Benegas. Habrá encuentros con autoras, como Rafaela de Jesús, Mónica Rodríguez o Pere Ginard, al igual que un espectáculo para bebés, denominado 'Un barquito chiquitito', dirigido por Pilar Nicolás.

Con respecto a la literatura juvenil, la Feria del Libro de Córdoba contará, entre otras, con las célebres narradoras Cherry Chic, Quan Zhou (Gazpacho Agridulce), María Rosal o Sandra Morales.

La Feria del Libro de Córdoba también es participación, pues ofrece una serie de actividades que inciden en la formación, aprendizaje y entretenimiento de las personas que asistan. Se ha programado una clase magistral de autoficción, denominada 'Cuéntame tu vida', impartida por Quan Zhou.

Por su parte, el prestigioso narrador cordobés Mario Cuenca Sandoval, es el responsable del taller 'Cómo disparar un relato desde el diseño del conflicto narrativo'. Los más pequeños, disfrutarán de varias propuestas: 'Taller de ilustración', de Pere Ginard, o 'Taller de Escritura', con Estrella Borrego. Todas estas actividades requieren de inscripción previa, en la web de la Feria del Libro de Córdoba 'www.ferialibrocordoba.es'.

El 22 de octubre, la figura de la narradora Almudena Grandes, fallecida en 2021, cuenta con un especial protagonismo. En primer lugar, con la presentación de la novela 'Lo que sé de Almudena', a cargo de su autor, Rafael Reig, y posteriormente con la proyección del documental 'Almudena', en la Filmoteca de Andalucía, que contará con la presentación de su directora, Azucena Rodríguez.

SAN RAFAEL ENTRE LIBROS

No se olvida la Feria del Libro de Córdoba de la coincidencia durante su celebración con uno de los días más significativos del calendario cordobés, como es San Rafael, el próximo 24 de octubre. Un día festivo donde los autores cordobeses coparán buena parte de la programación.

La Feria del Libro propone a los lectores celebrar tan significativo día, en el Bulevar del Gran Capitán, con libros, especialmente por aquellos firmados por autores locales. Todos los autores, actividades, presentaciones y firmas se pueden consultar en la web de la Feria del Libro de Córdoba 'www.ferialibrocordoba.es'.

El mayor evento literario de la ciudad de Córdoba, que cumple 50 años, gestionado por Aplico, está subvencionado por el Ayuntamiento de Córdoba, y patrocinado por la Fundación Cajasur y la Diputación de Córdoba, y, además, cuenta con la colaboración de la Universidad de Córdoba y Junta de Andalucía.