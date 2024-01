La macrocausa 'Marchelo' será enjuiciada en la Sección Primera de la Audiencia de Granada

GRANADA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La macrocausa conocida como 'caso Marchelo', que sentará en el banquillo de los acusados a 16 personas entre empresarios, técnicos y políticos por presunta corrupción en varias operaciones durante la etapa de gobierno del que fuera alcalde de Alhendín José Guerrero (PP), será enjuiciado en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

El caso, cuya instrucción se ha prolongado durante más de 15 años, llegó en septiembre a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento, pero no ha sido hasta hace poco cuando se ha notificado a las partes que el asunto será enjuiciado en la Sección Primera. Aún no se ha fijado la fecha del juicio, que dado el volumen del caso y el gran número de investigados, se prevé que se prolongue durante varias semanas. Fuentes del caso consultadas por Europa Press auguran, por este motivo, que no se celebrará antes de finales de este año.

En esta causa se han investigado diferentes expedientes urbanísticos, entre ellos, las supuestas irregularidades en el parque empresarial Marchalendín, la edificación de la urbanización Novosur y la tramitación y construcción de una gasolinera, asuntos por los que acusa la Fiscalía. A finales de 2021, el Juzgado de Primera Instancia en Instrucción 2 de Santa Fe acordó la apertura del juicio oral contra estas 16 personas, entre las que hay empresarios, técnicos y políticos.

Para el exalcalde del PP en Alhendín en el momento de los hechos la Fiscalía solicita 15 años de cárcel; y para el exconcejal de Urbanismo Manuel Fernández Moreno, 26 años de prisión. En el banquillo de los acusados se sentarán otros exediles, técnicos y promotores por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, cohecho y apropiación indebida. Por su parte, el Abogado del Estado acusa por las actuaciones sobre el antiguo cauce del arroyo de la Calera en el marco de una de estas operaciones urbanísticas.

Este auto de apertura de juicio oral llegó después de que la Audiencia de Granada rechazara dividir la causa en piezas separadas como habían solicitado algunos de los acusados atendiendo a los diferentes expedientes urbanísticos que se han investigado.

La Audiencia Provincial respaldó así la decisión del Juzgado de Instrucción de acordar la "indivisibilidad" de la causa para que no se produjeran mayores dilaciones en unas actuaciones judiciales iniciadas en 2006 y en la que las diligencias de investigación se han realizado de manera globalizada.