Macrosad destinó en el último año cerca de dos millones de euros para formar a su personal

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JAÉN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Macrosad, grupo especializado en servicios sociales, educativos y sanitarios, ha destinado en 2025 un total de 1.017.000 euros para formar a su plantilla de 8.970 profesionales.

Según ha informado la propia compañía, se trata de reforzar su apuesta "por el desarrollo del talento y la mejora continua". De la totalidad de la plantilla, han sido 7.390 profesionales los que han participado en este programa con el que se persigue ofrecer una formación "cada vez más innovadora, especializada y adaptada a los nuevos desafíos".

El programa ha incluido un total de 247 acciones de formación, 4.665 horas lectivas y 137 temáticas diferentes adaptadas a las necesidades actuales del sector y al crecimiento de su personal.

La propuesta de aprendizaje ha combinado la actualización técnica con el fortalecimiento de habilidades personales y de liderazgo. El 80 por ciento de las horas impartidas se ha destinado a materias vinculadas a competencias clave relacionadas con su puesto de trabajo, mientras que el 20 por ciento restante se ha centrado en la gestión emocional, el liderazgo colaborativo o el trabajo en equipo.

Entre las temáticas que han despertado un mayor interés este año destacan los cursos especializados en neuroeducación, metodologías innovadoras, domótica aplicada y terapias sensitivas. Además del refuerzo técnico y especializado, el plan formativo también ha priorizado el desarrollo de competencias transversales, favoreciendo entornos de trabajo más colaborativos, eficientes y orientados a la calidad asistencial y organizativa.

La nota media de satisfacción de los asistentes a los cursos con relación a la formación ha sido de 9,02 sobre 10, destacando especialmente el interés y la utilidad práctica de los contenidos en el desempeño laboral, así como la calidad de los materiales didácticos empleados. Además, consideran que la formación ha contribuido positivamente a la mejora de sus competencias y habilidades profesionales.

La elevada participación registrada en el programa reafirma, además, el carácter transversal de la formación dentro del grupo. La implicación del 90 por ciento de personal de atención directa, junto a un seis por ciento de cargos intermedios y un cuatro por ciento de directivos/as, pone de manifiesto la importancia, según la empresa, de "fomentar el aprendizaje y desarrollo profesional en todos los niveles de la organización".

Con esta apuesta por el aprendizaje permanente, Macrosad busca reafirmar su compromiso con "el talento, la excelencia y la mejora continua, situando a las personas en el centro de su estrategia de desarrollo, como eje fundamental para la transformación y el fortalecimiento de la organización".