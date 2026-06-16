La madre de Gabriel pide a los medios "no ignorar" el código deontológico: "Han hecho su agosto con su memoria"

De izquierda a derecha, Rafael Rodríguez Guerrero, presidente de la APS; Patricia Ramírez, madre de Gabriel; Eduardo Villalobo, padre de Maya; Isaac y Zara Villar, tío y madre de Sandra Peña y Ruth Ortiz, madre de Ruth y José en la sede la UPO en Carmona - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz cuyo cuerpo sin vida fue hallado ocho años en el momento que se arrestaba a su asesina en Almería ha pedido hacer una información "contrastada y veraz que no añada dolor". Como ha afirmado, se han publicado informaciones de carácter "morboso y sensacionalista" y que carecían de "rigurosidad y contraste".

Ramírez ha pedido una profunda reflexión sobre el tratamiento de las noticias con interés social durante el taller 'El desafío ético del periodismo de hoy', celebrado en la sede de Carmona de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Otros intervinientes han sido Ruth Ortiz, madre de Ruth y José, víctimas del caso Bretón; Zara e Isaac Villar, familiares de Sandra Peña y Eduardo Villalobo, padre de Maya Villalobo, fallecida en los ataques de Hamás en Israel en 2023, quienes han expuesto la necesidad de cumplir con los códigos deontológicos y no revictimizar a las familias.

Ramírez ha pedido respetar el contenido normativo profesional y también legal. "Hay códigos deontológicos y yo sé que los conocen, pero los ignoran", ha comentado. Ha afirmado que los medios de comunicación llevan "ocho años y medio haciendo su agosto" a costa de la memoria de su hijo. "Hoy es el cumpleaños de Gabriel y muchos no lo han protegido a él ni a su memoria; tampoco a su familia". En este sentido, ha aleccionado a los presentes a que "no pierdan los principios ni la ética con los que se iniciaron en la información". Porque, como ha indicado al final de su intervención, "proteger a la víctima no limita la información, sino que la engrandece".

Por otra parte, Zara Villar, madre de Sandra Peña, la menor sevillana que se suicidó tras ser víctima, presuntamente, de acoso escolar, ha pedido "no romantizar el suicidio y hablar del acoso escolar". Para ella, los medios de comunicación deben visibilizar la importancia de la salud mental y perder el miedo a pedir ayuda. Los familiares de Sandra Peña han mostrado su experiencia de "respeto y solemnidad" con la prensa. "Dentro de una situación compleja han demostrado empatía y humanidad", ha dicho el tío de la menor. Villar ha explicado que los medios "deben desmitificar los transtornos mentales, evitar el lenguaje romántico e incorporar información práctica".

En términos similares se ha pronunciado, Ruth Ortiz, madre de José y Ruth, asesinados por su padre, José Bretón. Ha reconocido tener una relación "a la defensiva" con la prensa. Ortiz ha afirmado haber sufrido "acoso por parte de las televisiones". "Nos han seguido en moto incluso a la puerta de mi casa en el campo", ha desvelado. En su intervención, la madre de los menores ha expuesto que "se puede informar sin hacer daño".

También ha agradecido la labor de los medios puesto que, como ha dicho, "gracias a la difusión del caso tuvimos ayuda de otros forenses". Aunque, como ha contando, en muchos casos se ha enterado de informaciones que hubiera preferido no conocer. Como Ortiz ha sintetizado: "El límite está en pensar en cómo te gustaría que los demás hablasen del asesinato de tu ser más querido sin dañar su memoria".

El taller, impulsado por la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), ha contado además con los testimonios de Eduardo Villalobo, padre de Maya Villalobo (fallecida en los ataques de Hamás en 2023), así como de víctimas de violencia sexual y fallos en el cribado de cáncer de mama. La jornada persigue el objetivo fundacional de dotar a los profesionales de herramientas éticas para construir una prensa más honesta, humana y rigurosa.