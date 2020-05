Maeztu abre una queja de oficio por la "ausencia" de nuevas convocatorias del programa de ayuda al alquiler

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, para conocer si habrá nuevas convocatorias del programa de ayuda al alquiler.

En el texto de su queja, consultado por Europa Press, la Defensoría explica que está recibiendo quejas relativas a la "ausencia" de convocatoria para el ejercicio 2019 de ayudas para la adecuación funcional básica de viviendas incluidas en el artículo 83 del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.

El Defensor destaca que estas medidas se establecieron como consecuencia de los cambios demográficos en nuestra sociedad, en concreto, en la esperanza de vida en Andalucía, provocando esta situación la existencia cada vez mayor de hogares integrados por mayores, que a su vez tienen algún grado de dependencia, y se encuentran residiendo solos en viviendas cuya adaptación se hace necesaria para su pleno desarrollo en la vida cotidiana.

"Debe tenerse en cuenta el carácter eminentemente social de las mismas, cuya finalidad es atender las necesidades específicas de las personas mayores de sesenta y cinco años y personas con discapacidad en las familias", abunda la Defensoría en su actuación de oficio, en la que especifica que la última convocatoria publicada en la página web de la Consejería de Fomento "ha sido la correspondiente al ejercicio 2018 mediante la Orden de 2 de mayo".

Sin embargo, añade que "se desconoce cuándo" se publicará la siguiente convocatoria, "agravando esta situación la preocupación de las unidades familiares integradas por personas mayores en Andalucía, que se ven imposibilitadas de realizar las obras pertinentes para adecuar sus viviendas al no disponer de ingresos suficientes para ello".

Por tanto, la institución manifiesta que "la ausencia de convocatoria en el ejercicio 2019, añadido al desconocimiento de la fecha en la que se publicará la siguiente convocatoria, distorsiona la finalidad para la que fueron creadas estas medidas", al tiempo que añade que en las quejas recibidas por este asunto los mayores "nos trasladan su desesperación debido a que sin estas ayudas no podrán realizar las obras necesarias en sus viviendas para adecuarlas a sus necesidades, y por tanto, le es complicado poder realizar las actividades de su vida diaria con normalidad".

Por ello, el Defensor del Pueblo andaluz señala que incoa la presente queja de oficio solicitando que Fomento informe "del número de solicitudes presentadas en la convocatoria 2018, a ser posible distribuidas por provincias, así como saber si en la misma se agotó todo el crédito asignado. Y, en caso contrario, conocer la existencia de remanente".

Y agrega que también quiere conocer "si se prevé que en el ejercicio 2020 se apruebe una nueva convocatoria de la citada subvención", y en el caso de que "no se valore" esta posibilidad, solicita saber "los motivos por los cuales no se estima conveniente, así como las causas a las que se deba el que no se realizara la convocatoria 2019".