Maeztu reflexiona si continuar como Defensor, propuesta que la Junta ha trasladado a los grupos para renovar el órgano

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha explicado este miércoles que está reflexionando sobre si continuar o no en el cargo un mandato más después de que el cogobierno del PP-A y Ciudadanos (Cs) haya apostado por que repita al frente de la institución.

En declaraciones a los periodista tras reunirse con el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, quien le ha trasladado la propuesta, Maeztu ha reconocido que le ha sorprendido que vuelvan a contar con él y que la noticia le ha supuesto un "tsunami" que ahora tiene que "digerir".

Ha dicho sentirse honrado por la confianza depositada en su persona por el Gobierno andaluz, a la par que ha considerado que este tipo de cargos deben ser respaldados por la unanimidad de todas las fuerzas presentes en el arco parlamentario. "Mi periodo el Polígono Sur fue por unanimidad y los 50 años que llevo en lo público he trabajo desde la perspectiva de alianzas y de tender puentes", ha sostenido.

No obstante, Maeztu ha reconocido que está reflexionando "si ha llegado el momento de descansar y de atender a mi familia o seguir en un sitio en el que me siento útil parcial", esto lo dice porque asume que desde la Defensoría solo ve "una radiografía de Andalucía parcial", la que le llega mediante las quejas de los ciudadanos.

Entretanto, y tras incidir que su trayectoria siempre ha estado vinculada a lo social, el actual Defensor en funciones ha considerado un "lujo" en términos democráticos que el Gobierno andaluz "acepte el papel crítico de la Defensoría, que trabaja por los más débiles".

"Ahora me debato entre la propuesta que me acaban de plantear, quiero digerirlo, me honra y quiero ser agradecido", ha añadido para insistir en que "la unanimidad es lo mejor para que un Defensor no dependa de nadie, porque la imparcialidad tiene que ser una nota del Defensor".

LA JUNTA ESPERA UNANIMIDAD

De su lado, Marín ha confirmado que ya le han trasladado la propuesta para que Maetzu repita en el cargo al PSOE-A, a Adelante Andalucía y a Vox, y que espera que sea unánime el apoyo para su continuidad al frente de la institución.

"Es un hombre que ha hecho una labor impecable a lo largo de estos últimos años y ahora tendrá que ser él el que tenga que decidir", ha señalado el vicepresidente.

Antes de mantener el encuentro con Maeztu, Marín ha subrayado la importancia que tiene el trabajo del Defensor del Pueblo de Andalucía, "la forma de poner en valor la figura del Defensor del Pueblo Andaluz y lo que representa es que desde este Gobierno se atienda su sugerencias, no entendiéndolas como una crítica, sino como una suma a la hora de poder hacer mejor nuestro trabajo".