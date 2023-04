Maeztu pide regular "por ley y no con instrucciones" la atención primaria y ve "campo de negociación"

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha asegurado que "hay campo de negociación" en atención primaria, después de que este lunes los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no alcanzaran ningún acuerdo tras más de ocho horas de reunión de la mesa técnica, toda vez que "pide regular por ley y no por con instrucciones" este nivel asistencial.

Así ha respondido a preguntas de los periodista en Sevilla sobre el huelga convocada para este miércoles por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), tras la falta de acuerdo, y la orden de tarifas, antes de presentar junto al director de la Oficina Andaluza Antifraude, Ricardo Puyol, una Guía sobre buenas prácticas en materia de contratación realizada por ambas instituciones.

"En este tema está claro que hay un campo de negociación", ha abundado el Defensor, quien ha señalado que este mismo miércoles se entrevistará con la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, para explicarle la postura de la Defensoría sobre este asunto, una posición que ya manifestó en la rueda de prensa de la presentación del Informe 2022 de la institución y que "está en el mismo informe".

Al respecto, ha dicho que en la mesa sectorial "se está negociando y el Defensor no tiene que meterse ahí", porque "eso está en el orden de las potestades de la Administración", para añadir que su deseo es que "haya un acuerdo en virtud de que es la joya de la corona y que la atención primaria vuelva a ser lo que era".

Maeztu ha señalado, igualmente, que la posición de la Defensoría con respecto a la atención sanitaria es que "si quieren implantar un plazo de garantía en la atención primaria debería no ser a través de una instrucción, porque es la más baja cualificación legal" y pide que se le dé rango de ley a todos los derechos básicos de la salud del artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, porque "una instrucción no es el perfil". Además, ha insistido en que la atención primaria "no sea susceptible de conciertos".

"Que haya acuerdo cuanto antes y la atención primaria quede fuera de todas las sospechas", ha defendido Maeztu, que ha destacado que en la mesa técnica "todos deben acordar las mejores condiciones cediendo por cada parte lo que se pueda para ir volviendo a tener la atención primaria que todo el mundo quiere y que todo el mundo, creo, tiene voluntad de poder conseguirlo".