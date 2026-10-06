'La Magia está en Córdoba' celebra su tercera edición y consolida el género en la programación del IMAE

Archivo - Exterior del Teatro Góngora. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) acoge la tercera edición del ciclo 'La Magia está en Córdoba' del 16 al 17 de octubre, consolidando así este género dentro en su programación de cada temporada. Así las cosas, dos espectáculos aúnan la magia y el ilusionismo llegarán al Teatro Góngora y al Gran Teatro.

Según ha informado el IMAE en una nota, Toni Bright será el encargado de abrir el ciclo en esta ocasión. Se define como mago de la mente y comunicador, diferenciándose de los magos tradicionales por no usar trucos físicos, sino basarse en la psicología, la sugestión, la programación neurolingüística y la comunicación no verbal.

Sus funciones incluyen lectura de pensamiento, flexión de metales con la mente y experiencias de sugestión donde el público asistente es el verdadero protagonista. 'Creer, reir y soñar' es un espectáculo donde los niños se lo pasan como adultos y los adultos vuelven a ser niños. El plan perfecto para los amantes de la magia para la tarde del 16 de octubre en el Teatro Góngora.

La segunda cita será 'Por arte de magas'. Tres de las mejores magas de la escena actual se unen por primera vez sobre el mismo escenario para firmar un espectáculo sin precedentes en España. Dania Díaz, Amelie y Lola Mento, tres nombres reconocidos en la magia internacional, presentan juntas sus mejores ilusiones en un show a seis manos donde conviven apariciones, desapariciones, mentalismo y magia de cerca. Todo ante los ojos de un público que quedará alucinado con su magia.

Dania Díaz es una ilusionista venezolana, reconocida como una de las mayores exponentes de la magia femenina en latinoamérica y el mundo. Ganadora de importantes premios, como el de Flasoma Chile, y el premio Nacional de España en 2016. Amelie (España) es poesía, dulzura, magia y encantamiento. Ha presentado su magia en los principales festivales de nuestro país. Su magia es visual y elegante. Un cuento mágico que nos seduce y nos hace creer que todo es posible.

Y Lola Mento (España) es maga actriz y payasa. Lola rompe moldes con una magia descaradamente libre y provocadora. A través de sus locuras ofrece una mirada crítica al mundo que nos rodea, sin renunciar jamás al juego ni a la carcajada. Cuenta con 25 años en los escenarios de medio mundo aprendiendo que el humor y el buen rollo son lenguajes universales. Tres de las mejores magas de la escena actual se unen por primera vez sobre el mismo escenario para firmar un espectáculo sin precedentes en nuestro país.

Estos espectáculos están identificados con el Punto Verde, a los que se les aplica 20% con la adquisición de un mínimo de tres espectáculos. En el compromiso del IMAE por hacer accesible la cultura a todos cordobeses y cordobesas dispone de diferentes descuentos para mayores de 65, jóvenes hasta 30 años y demandantes de empleo, personas con un grado de discapacidad, familias numerosas, familias monoparentales y para estudiantes y profesorado vinculados a las artes escénicas.

Las entradas están disponibles en 'teatrocordoba.es', en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual y en la app IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.