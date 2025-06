Magistrado de Jueces para la Democracia valora el aval del TC a la amnistía: "Se ajusta a la doctrina constitucional"

CARMONA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El magistrado Joaquim Bosch, que fue portavoz nacional y es miembro de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, ha valorado como "positiva" la decisión de la mayoría del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que, en su opinión, "se ajusta a nuestra doctrina constitucional en la materia, y también a la línea de otros países que han aplicado amnistías en el ámbito europeo".

Así lo ha señalado el magistrado en declaraciones a Europa Press al asistir a un curso de verano organizado por la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla), donde, a preguntas de los periodistas sobre dicha decisión del TC, ha subrayado que "hay países como Francia, Portugal, España, Italia, Reino Unido, que han aplicado esta medida de gracia", que "también están en el ordenamiento de otros países europeos" como Alemania o Países Bajos, "siempre y cuando sea una medida dirigida a la normalización institucional, a recuperar la concordia social y cumpla criterios de proporcionalidad", ha añadido.

El magistrado ha apuntado que, "en España, la Constitución no prohíbe una legislación de amnistía, y por ello el Tribunal Constitucional considera" que dicha ley "cumple estos criterios de normalización institucional, y que no vulnera ningún principio constitucional y ningún derecho fundamental, ni la igualdad ni la seguridad jurídica ni la exclusividad judicial".

"No olvidemos que toda medida de gracia, como el indulto, supone una aplicación desigual de las normas" y que "decisiones judiciales no se llevan a efecto, pero si se actúa desde criterios proporcionales sería admisible, y por eso me parece positiva la decisión del Tribunal Constitucional", ha concluido Joaquim Bosch.